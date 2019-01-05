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Тест: разбираетесь ли вы в правильном питании? 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Прописные истины и пользе правильного питания знают, кажется, уже даже маленькие дети. Но, с сожалению, это не мешает нам порой съесть на ходу жирную острую шаурму, запивая ледяной газировкой, а потом удивляться: откуда взялся этот лишний вес?
Почему вдруг появились высыпания на коже? За что?
Помимо того, что именно мы едим, не меньшую роль играет и то, как мы едим. Быстро или медленно, горячую еду или теплую, часто или пару раз в день.
Если вы никак не можете сбросить лишние килограммы или избавиться от тусклого цвета лица или прыщей по всему телу, хотя, кажется, не допускаете ошибок в уходе за собой, возможно, вам стоит пересмотреть свои привычки относительно питания.
ЗОЖ , Тесты
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