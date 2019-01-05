Тест: разбираетесь ли вы в правильном питании?

Прописные истины и пользе правильного питания знают, кажется, уже даже маленькие дети. Но, с сожалению, это не мешает нам порой съесть на ходу жирную острую шаурму, запивая ледяной газировкой, а потом удивляться: откуда взялся этот лишний вес?

Почему вдруг появились высыпания на коже? За что?

Помимо того, что именно мы едим, не меньшую роль играет и то, как мы едим. Быстро или медленно, горячую еду или теплую, часто или пару раз в день.

Если вы никак не можете сбросить лишние килограммы или избавиться от тусклого цвета лица или прыщей по всему телу, хотя, кажется, не допускаете ошибок в уходе за собой, возможно, вам стоит пересмотреть свои привычки относительно питания.