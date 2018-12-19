Ученые назвали веганство опасным

Профессор Крис Эллиотт , директор Института глобальной пищевой безопасности, считает, что если долго придерживаться веганства, от этого могут пострадать кости и нервная система человека. Он также заявил, что веганство является «основным источником скрытого голода в развитом мире».

Скрытым голодом ученые называют длительный дефицит необходимых минералов и витаминов в рационе питания человека. Их дефицит можно почувствовать не сразу, а через несколько лет. Глобально это может привести к снижению иммунитета человека, повышенному риску заболеваний, к проблемам с психическим здоровьем, а иногда даже к смерти.

Стоит отметить, что в мире около 2 миллиардов человек страдают от скрытого голода, недостатка витаминов, кальция и магния. А причина скрывается в потреблении высококалорийной, бедной питательными веществами и нездоровой пищи.