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Ученые назвали веганство опасным 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Профессор Крис Эллиотт, директор Института глобальной пищевой безопасности, считает, что если долго придерживаться веганства, от этого могут пострадать кости и нервная система человека. Он также заявил, что веганство является «основным источником скрытого голода в развитом мире».
Скрытым голодом ученые называют длительный дефицит необходимых минералов и витаминов в рационе питания человека. Их дефицит можно почувствовать не сразу, а через несколько лет. Глобально это может привести к снижению иммунитета человека, повышенному риску заболеваний, к проблемам с психическим здоровьем, а иногда даже к смерти.
Стоит отметить, что в мире около 2 миллиардов человек страдают от скрытого голода, недостатка витаминов, кальция и магния. А причина скрывается в потреблении высококалорийной, бедной питательными веществами и нездоровой пищи.
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