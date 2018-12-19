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Как не заболеть в мороз: советы медиков 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Врачи дали совет москвичам, как не заболеть в сильный мороз. По словам медиков, горожане часто имеют неправильное представление о поведении в холода. К примеру, распространенной ошибкой является укутывание шарфом.
"Выдыхаемый горячий пар пропитывает шарф, и под воздействием морозного воздуха он превращается в ледяную корку. Как результат — простуда или ангина",
— пояснила врач общей практики одной из столичных поликлиник Светлана Борисова.
Также возрастает шанс простудиться, если перед выходом на улицу выпить чай.
"Горячий напиток увеличивает кровообращение и расширяет сосуды. Значит при выходе на мороз теряется много собственного тепла",
— отметил эксперт, посоветовав любителям кипятка выждать 30 минут, прежде чем идти на мороз.
Курение и употребление алкоголя могут привести к обморожению рук и ног. Также опасно садиться на снег или на холодные предметы, к примеру металл и бетон, передает РИА Новости. "Нельзя принимать душ пред выходом на улицу и выходить с мокрыми волосам", — предупредила врач.
Защитить организм от простуды можно соблюдая диету. Зимой в питание лучше всего включать много жиров, к примеру сало, и белки, которые, расщепляясь, согреют организм.
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