5 врачей, которых нужно посещать раз в полгода

Практически каждый человек грустнеет при мысли, что в скором времени придется идти в медицинский кабинет. Это относится и к детям, и ко взрослым. WomanHit.ru предлагает вам несколько советов, после чего вам будет не страшно садиться в кресло специалиста

Не все любят ходить по врачам. А с другой стороны, редко когда полезное бывает приятным. Однако нужно себя пересиливать, ведь болезнь легче предупредить, чем лечить. Мы подскажем, к каким врачам необходимо обращаться за консультацией раз в полгода, чтобы потом судорожно не бегать по всевозможным медицинским учреждениям и не собирать справки для лечения запущенной болезни. Это нужно делать, даже если у вас нет жалоб — очень многие болезни могут долго себя не проявлять, однако, когда они показывают себя во всей красе, мало не покажется. Поэтому визит к определенному количеству специалистов должен появляться в вашем расписании время от времени.

Терапевт

Частота посещений варьируется от полугода до года. Это тот врач, который расспросит вас об общем самочувствии, проведет общий визуальный и мануальный осмотр, после чего даст направление к специалисту нужного именно вам профиля. После посещения терапевта вы получите направления на:

а) анализ крови (общий),

б) биохимию крови,

в) флюорографию.

Гинеколог

Частота посещения также раз в полгода/год. Гинеколог вам предложит:

а) провести осмотр,

б) взятие мазка,

в) определить гормональный статус,

г) направить на УЗИ органов малого таза (не чаще, чем раз в год).

Маммолог

Частота посещения — раз в полгода. Специалист проведет мануальный осмотр с пальпацией, при необходимости назначит УЗИ. Врачи настоятельно рекомендуют делать маммографию примерно раз в два года по достижении сорока лет. Но и дамам более юного возраста нужно внимательно следить за изменениями в области груди, а при обнаружении уплотнений либо узлов немедленно обращаться к врачу.

Стоматолог

Частота посещения — раз в полгода. Да, мы знаем, что это самый пугающий врач из всех, и страх этот идет из детства. Однако вам все же придется если не полюбить, то хотя бы начать уважать свой организм, а значит, побороть себя и записаться к стоматологу. А если прибавить тот факт, что стоматология — одна из самых затратных медицинских услуг, то очевидно проще поставить небольшую пломбу раз в полгода, чем прочищать каналы, а после — пломбировать.

Офтальмолог

Частота посещения — раз в год. Зрение садится постепенно, значимые проблемы возникают обычно в возрасте за сорок, но с движением прогресса и появлением в наших жизнях компьютеров проблемы с глазами все «молодеют». Так что не пренебрегайте походами к окулисту, чтобы вовремя обнаружить болезнь и предотвратить ее развитие.