Главные заблуждения о холоде и здоровье

Зима — период простудных заболеваний. Мы стремимся максимально позаботиться о своем здоровье и порой даже впадаем в крайности, веря множеству мифов. Попробуем разобраться, что же мы делаем не так.

Витамин С — отличный помощник в борьбе с простудой

Усиленное потребление всевозможных цитрусовых и различных добавок, содержащих этот витамин, на самом деле ничем вам не поможет. Финские ученые опровергли этот миф, отметив, что превышение дневной нормы витамина С никак не ускоряет выздоровление.

Холодный воздух — главная причина зимних заболеваний

По утверждению медиков, это вовсе не так. Напротив, прогулки на свежем морозном воздухе укрепляют иммунитет. Главное — не переусердствовать в этом и не переохлаждаться.

Средства, защищающие от солнца зимой не нужны

Еще одно заблуждение. Солнцезащитными кремами необходимо пользоваться и в зимний период тоже. Снег отражает более 80% солнечных лучей, а значит, опасность заполучить неприятные кожные заболевания, вызванные ультрафиолетом, никуда не исчезает. Помните об этом.

Зимняя депрессия возникает из-за недостатка солнечного света

Конечно, этот фактор влияет на наше настроение и состояние вцелом, но специалисты не считают его определяющим. Эксперты уверены, что первопричиной депрессии является стресс, вызванные переутомлением и предпраздничной суетой.

Алкоголь — прекрасное средство, чтобы согреться

Разочаруем вас, но это не так. Все с точностью до наоборот: при употреблении алкогольных напитков происходит отток крови от внутренних органов к коже, а значит, тело еще больше охлаждается.