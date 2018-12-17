Действия, которые тело совершает само по себе

Вы уверены, что полностью контролируете своё тело? Ведь наверняка вы замечали, что время от времени организм делает кое-что без вашего желания и вы не можете на это повлиять. Часто тело делает странные вещи ради защиты, причём ещё до того, как мы успеваем об этом подумать.

1. Зевота. Зевать человек начинает почти всегда, когда видит другого зевающего человека. Иногда зевота нападает даже от упоминания о ней! Дело в том, что организм запускает зевание, если мы напряжены, мало спим, находимся в состоянии стресса. Зевая, мы вдыхаем намного больше воздуха, а это стимулирует мозговую деятельность.

2. Икота. Коварство икоты знакомо каждому: она не только нападает в неподходящий момент, но ещё и задерживается надолго, ведь избавиться от неё непросто. Икота возникает от раздражения блуждающего нерва, связанного с желудком и диафрагмой, и не является опасной. Правда, при некоторых хронических заболевания икота может длиться до нескольких часов.

3. Мурашки. При чрезмерном охлаждении или сильном испуге волоски на теле поднимаются, а кожа покрывается мурашками. Эта реакция досталась нам от далёких предков, у которых был куда более густой волосяной покров на теле, чем у нас. На холоде волоски поднимались, образуя своего рода «одеяло», помогавшее древним людям удерживать тепло.

Почему нам хочется потянуться после сна, действительно ли слёзы облегчают боль, зачем мы чихаем — обо всё расскажет видео.