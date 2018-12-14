Как ядовитые растения доводят до смерти

Если вы любите гулять в парках, то обязательно обращайте внимание на растения, которые вас окружают. Симпатичный цветок или милый листочек может серьёзно повредить здоровью. А этих растений стоит особо остерегаться.

1. Абрус молитвенный. Растение имеет и другое название — чёточник. Дело в том, что раньше из его семян делали чётки, но ювелиры нередко умирали, если сок попадал в рану. В ягодах содержится опаснейший яд, который вызывает обезвоживание и гастроэнтерит.

2. Вороний глаз. Растение с сине-чёрными ягодами растёт повсеместно, и, как правило, люди знают о его коварстве: годы, похожие на чернику, вызывают аритмию вплоть до полной остановки сердца.

3. Белена. Это растение тоже хорошо знакомо, оно часто растёт на полях, вдоль дорог, на пустырях. Белена очень опасна, не зря про человека, который кажется безумным, говорят, что он белены объелся. Яд содержится во всех частях растения, при его употреблении появляется сухость в горле затрудняющая дыхание, возникает светобоязнь, головная боль, дезориентация. В тяжёлых случаях происходит отказ дыхательной системы и смерть.

Видео рассказывает ещё о нескольких растениях, которые лучше обойти стороной.