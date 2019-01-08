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Как всегда оставаться в отличной форме 

Рамблер 3 часа назад
Выглядеть хорошо в любом возрасте хотят все, но вот проводить часы в спортзале не у каждого есть возможность. Эти советы помогут вам держать себя в форме без особых усилий.
1. Эффективный тренажёр, который постоянно перед вами, — лестница. Подъём и спуск по ступеням — прекрасный способ нагрузить мышцы ног. Замените лифт на лестницу, и вы сразу увидите результат.
2. Если у вас есть собака, то вы сразу получаете ещё одну возможность заняться телом. Во время прогулки не стойте на месте, а активно двигайтесь. Это позволит вам поддерживать мышцы в тонусе.
3. Завтрак обязательно долен быть в распорядке дня. Иногда мы по утрам предпочитаем лишние десять минут провести в постели, жертвуя завтраком. Но в таком случае организм начнёт запасать энергию при других приёмах пищи, а значит лишний вес почти наверняка появится.
4. Вода необходима не только для утоления жажды, но и для функционирования организма. Когда воды в организме достаточно, все органы работают правильно, поэтому обмен веществ идёт интенсивно.
Видео расскажет ещё о трёх способах оставаться стройным.
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ЗОЖ , Видео
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