айфхаки для повышения иммунной системы

Наступила зима, а вместе с ней пришли грипп и простуда. Если не заботиться о здоровье, можно с легкостью слечь с неприятным заболеванием. Как заставить организм бороться с инфекциями и что нужно делать, чтобы повысить иммунитет?

Поговорим о лайфхаках, которые укрепят иммунную систему.

Проследите за ЖКТ

Доказано, что большая часть иммунной системы сосредоточена в ЖКТ. Убедитесь, что в вашем желудке и кишечнике достаточно полезных бактерий. Чтобы поддержать состояние организма, пейте пробиотики, кисломолочные продукты и кислую капусту.

Витамин D

Витамин D производится в организме под воздействием солнечных лучей. Зимой, когда в основном небо закрывают тучи, многие испытывают дефицит, из-за чего и снижается иммунитет. Для поддержания его в норме, употребляйте жирное мясо и яйца.

Спорт

Зимними холодными вечерами нет никакого желания заниматься спортом, а зря! При слабом иммунитете нужно «раскачивать» свой организм, тем самым согревая его и поддерживая в тонусе. В здоровом теле здоровый дух!

Сухое красное

Однозначно можно сказать, что курение снижает иммунитет. Но с алкоголем ситуация немного иная: сухое красное вино полезно для иммунитета, если соблюдать норму — 50-100 грамм в день.