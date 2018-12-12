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айфхаки для повышения иммунной системы 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Наступила зима, а вместе с ней пришли грипп и простуда. Если не заботиться о здоровье, можно с легкостью слечь с неприятным заболеванием. Как заставить организм бороться с инфекциями и что нужно делать, чтобы повысить иммунитет?
Поговорим о лайфхаках, которые укрепят иммунную систему.

Проследите за ЖКТ

Доказано, что большая часть иммунной системы сосредоточена в ЖКТ. Убедитесь, что в вашем желудке и кишечнике достаточно полезных бактерий. Чтобы поддержать состояние организма, пейте пробиотики, кисломолочные продукты и кислую капусту.

Витамин D

Витамин D производится в организме под воздействием солнечных лучей. Зимой, когда в основном небо закрывают тучи, многие испытывают дефицит, из-за чего и снижается иммунитет. Для поддержания его в норме, употребляйте жирное мясо и яйца.

Спорт

Зимними холодными вечерами нет никакого желания заниматься спортом, а зря! При слабом иммунитете нужно «раскачивать» свой организм, тем самым согревая его и поддерживая в тонусе. В здоровом теле здоровый дух!

Сухое красное

Однозначно можно сказать, что курение снижает иммунитет. Но с алкоголем ситуация немного иная: сухое красное вино полезно для иммунитета, если соблюдать норму — 50-100 грамм в день.
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