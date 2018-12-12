Веские причины для занятий бегом

Знаете ли вы, что в программе первых Олимпийских игр был только бег? Легенда гласит, что в 1210 году до нашей эры Олимпиаду организовал Геракл, и спортсмены должны были пробежать расстояние, равное одному стадию (192 м). Бег, правда, в различных вариантах, входит в программу летней Олимпиады и сегодня, однако им увлекаются и обычные люди.

В семидесятые годы прошлого века в США началось повальное увлечение бегом трусцой. Отчасти это было объяснимо, ведь бег — это отличный способ привести в порядок фигуру, натренировать мускулатуру, укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую системы, нормализовать метаболизм. Однако выяснилось, что физиологические изменения — не единственный эффект от занятий бегом.

Специалисты, заинтересовавшиеся усиливающейся любовью к бегу, провели исследование. Оно показало, что при длительном беге трусцой у людей наступает состояние эйфории, в чём-то сходное с опьянением. Это состояние, получившее название «эйфория бегуна» обычно кратковременно, но у некоторых может продлиться несколько. Проявляется эйфория бегуна ощущением счастья и лёгкости, как физической, так и психологической, снижением чувствительности к боли. Но это не единственный «побочный эффект» от занятий бегом.

А ролик расскажет о шести причинах немедленно начать бегать.