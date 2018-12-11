Назван продукт, восстанавливающий печень

Японские ученые нашли продукт, который очень полезен для печени.

Оказалось, что при регулярном употреблении кленового сиропа — печень восстанавливается. Ей становятся не так страшны негативные воздействия от других продуктов. Кленовый сироп позволит сохранить здоровье печени на долгие годы.

Специалисты из Токийского университета провели опыт на лабораторных крысах. В ходе такого исследования выяснилось, что часть углеводов в рационе грызунов можно заменить кленовым сиропом. В конце эксперимента состояние их печени улучшилось. Они были здоровее, чем животные из других экспериментальных групп грызунов.

Ученые советуют понемногу вводить кленовый сироп в рацион питания, одновременно отказываясь от употребления сахара. Тем, кто страдает от лишнего веса, будет особенно полезен этот продукт. Ведь в сиропе вместо сахарозы содержится сладкая декстроза и полезная масса микроэлементов: калий, кальций и железо.

Но стоит помнить, что на здоровье печени также влияют внешние факторы, такие как образ жизни, регулярное питание и физические нагрузки.