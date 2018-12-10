Почему много сидеть вредно

Желая успокоить маленького непоседу, родители дают малышу книги, карандаши, телефон и усаживают за стол. Да и сами мы сегодня большую часть жизни проводим сидя, будь то рабочая обстановка, путешествия или отдых. Между тем, такое положение тела противоестественно.

Наши далёкие предки проводили сидя очень мало времени, даже ещё пару веков назад учеников приучали стоять за конторкой во время занятий. Благодаря этому люди до старости сохраняли осанку и от заболеваний позвоночника страдали куда реже. Вспомните, как вы сидите за столом: спина, как правило, согнута, голова опирается на одну руку либо одной рукой вы всё время работаете мышью, за счёт чего позвоночник искривляется, голова наклонена к монитору, за счёт чего шея находится в неестественном положении. Вставая, мы почти всегда чувствуем онемение и нуждаемся в потягивании.

Естественными положениями при нашем строении тела являются вертикальное и горизонтальное, а способность сидеть природа нам подарила для отдыха от ходьбы. Тело приспособлено для движения, а не для сидения, но сегодня мы об этом совсем забыли.

Смотрите видео и узнайте, как привычка сидеть вредит позвоночнику и какие заболевания провоцирует постоянное сидение.