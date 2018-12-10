Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему много сидеть вредно 

Рамблер 8 часов назад
Желая успокоить маленького непоседу, родители дают малышу книги, карандаши, телефон и усаживают за стол. Да и сами мы сегодня большую часть жизни проводим сидя, будь то рабочая обстановка, путешествия или отдых. Между тем, такое положение тела противоестественно.
Наши далёкие предки проводили сидя очень мало времени, даже ещё пару веков назад учеников приучали стоять за конторкой во время занятий. Благодаря этому люди до старости сохраняли осанку и от заболеваний позвоночника страдали куда реже. Вспомните, как вы сидите за столом: спина, как правило, согнута, голова опирается на одну руку либо одной рукой вы всё время работаете мышью, за счёт чего позвоночник искривляется, голова наклонена к монитору, за счёт чего шея находится в неестественном положении. Вставая, мы почти всегда чувствуем онемение и нуждаемся в потягивании.
Естественными положениями при нашем строении тела являются вертикальное и горизонтальное, а способность сидеть природа нам подарила для отдыха от ходьбы. Тело приспособлено для движения, а не для сидения, но сегодня мы об этом совсем забыли.
Смотрите видео и узнайте, как привычка сидеть вредит позвоночнику и какие заболевания провоцирует постоянное сидение.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учёные: риск шизофрении зависит от месяца рождения
Что делать, если человек поперхнулся
Первая волна гриппа ожидается в начале января
Врачи помогут бороться с ожирением бесплатно
Российские ученые создали лечебный кефир
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
02:31
Найден способ диагностировать рак за десять минут
Наука Новости
10:13
Почему много сидеть вредно
ЗОЖ
14:34
Что означают прыщи
Народная медицина
10:00
Как улучшить память в несколько раз
ЗОЖ Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:10
Почему немеют руки: 7 серьезных причин
Болезни и лекарства Новости
07:12
Как организм намекает на неполадки
ЗОЖ
04:33
Как большой палец помогает при стрессе
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение