Почему не стоит есть мюсли

Почти в каждом американском фильме, где есть эпизоды завтрака обычной семьи, можно увидеть уже ставшие привычными кадры: мама насыпает детям в тарелки мюсли и заливает их молоком. И мы уверены, что это полезная и вкусная еда, подходящая абсолютно всем.

Неизбежно такая мода на полезные завтраки пришла и в нашу страну, став излюбленным продуктом диетологов и фанатов здорового образа жизни. В продуктовых магазинах батончики с мюсли лежат на полках с диетическими товарами. Казалось бы, какие еще могут быть сомнения в полезности такой еды?

Однако исследования гастроэнтерологов из Массачусетской клиники здорового питания встревожили и врачей, и потребителей таких блюд. Считающиеся непременным компонентом диетического питания мюсли на самом деле могут нанести серьезный вред не только фигуре, но и здоровью. Например, мы редко задумываемся о реальной калорийности этой еды. Она ведь состоит из полезных злаков и фруктов. Но тут-то и кроется неприятный сюрприз. В основе мюсли, действительно, есть ржаные, пшеничные, кукурузные и прочие хлопья — но изначально у них разная калорийность. Еще один компонент — орехи. Ну и плюс сушеные фрукты. Вся эта смесь заливается молоком или соком. Можно добавить ложечку меда. И оказывается, что в ста граммах такой еды может содержаться до 500 калорий! Причем в отличие от сырых хлопьев и семян, которые не подвергаются никакой обработке, существует еще и другой способ производства мюсли — запекание злаков при низких температурах вместе с соками и тем же медом — понятно, что калорийность в таком случае резко возрастает.

Диетологи из Института питания Российской академии медицинских наук категорически не советуют употреблять батончики мюсли, если вы хотите похудеть или хотя бы сохранить имеющийся вес. Конечно, изредка можно позволять себе это лакомство, но важно помнить, что помимо калорийности такой перекус может серьезно подорвать работу желудочно-кишечного тракта.

Исследования специалистов Калифорнийского центра, в частности клиники желудочных болезней, показали: в составе большинства таких батончиков содержится синтетический мед, который вреден для желудка даже в относительно небольших дозах. Высококалорийная кокосовая стружка в составе таких батончиков является еще и сильным аллергеном, а экзотические тропические фрукты могут вызвать гастрит, несварение и даже отек Квинке. В обработанных ингредиентах практически отсутствует необходимый нашему организму витамин С, что уже переводит мюсли из категории полезных и диетических продуктов в категорию просто вкусной еды. Вкусной, но небезопасной.

В отличие от «автора» мюсли и идеолога модного и якобы здорового питания швейцарского врача-диетолога Макса Бирхер-Беннера, американский диетолог Джаред Кох настаивает, что из рациона любого человека, который хочет быть здоровым, нужно исключить любые синтетические добавки, особенно сахарозаменители. Многие же виды мюсли буквально изобилуют такими ингредиентами. И в результате любители такой еды рискуют получить хронические болезни, в том числе воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, язву желудка, разные аллергии и даже диабет и сердечно-сосудистую недостаточность.

В некоторых видах мюсли, привлекательных на вид и на вкус, содержатся синтетические вещества, задерживающие в организме воду, что может привести к отекам и даже нарушению работы почек. Пальмовые и растительные масла, имеющиеся в составе многих мюсли, угрожают не только фигуре, но и работе сердца. И даже обезжиренные мюсли несут угрозу: они плохо перевариваются по причине большого количества жиров и усугубляют заболевания печени. При целиакии (аутоиммунное заболевание желудочно-кишечного тракта) мюсли вообще категорически противопоказаны.

Сейчас российские диетологи из Института питания РАМН и их американские коллеги из Ассоциации диетологов проводят серию исследований влияния жестких зерен на слизистую полости рта и, в частности, на эмаль зубов. Есть вероятность, и она высока, что эмаль зубов разрушается от воздействия многих ингредиентов мюсли, а в сочетании с апельсиновым соком, который сам по себе является сильным аллергеном, такая угроза возрастает в несколько раз.

Российские диетологи не рекомендуют давать мюсли детям до трех лет, а малышам более старшего возраста ограничивать такие завтраки максимум одним в неделю и подвергать хлопья тепловой обработке. И непременно перед употреблением тщательно изучать состав готового завтрака с мюсли — коварные добавки, подсластители, синтетические ингредиенты и привлекательные фрукты могут испортить не только вкусовые впечатления, но и работу многих систем вашего организма.