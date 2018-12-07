7 причин несвежего дыхания

Неприятный запах изо рта доставляет неудобство не только нам, но и людям, которые нас окружают. Мы думаем, что чистка зубов и полоскание рта помогут решить все проблемы с несвежим дыханием. Но иногда основания более серьезные, чем может показаться на первый взгляд. Мы расскажем тебе о причинах неприятного запаха изо рта и о том, как от него избавиться.

1. Повышенная кислотность

Если неприятный запах изо рта не исчезает после чистки зубов, возможно, это связано с внутренней причиной, например с желудком. Сероводородный запах может быть симптомом гастрита или язвенной болезни, кисловатый — болезни пищевода, запах и привкус горечи — желчного пузыря и печени, а ацетоновый запах со слащавым привкусом — болезни поджелудочной железы и сахарного диабета.

2. Сухость рта

Если ты пьешь недостаточно воды или твой рот от природы суховат, то именно нехватка слюны может быть причиной запаха. Кстати, подобная проблема часто наблюдается у людей, которым приходится много разговаривать в течение дня. Слюна используется для того, чтобы «смыть» бактерии. По мере того как их количество будет нарастать, а частицы пищи — накапливаться, бактерии будут создавать запах при разложении продуктов. Если слюны не будет достаточно — концентрация запаха продолжит усиливаться, и это может даже привести к инфекции. Постарайся пить больше воды в течение дня для того, чтобы решить подобную проблему.

3. Камни тонзилла

Еще один частый виновник — кальцинированные отложения, которые содержат бактерии и частицы пищи. Они прячутся внутри миндалин. Если их вовремя не удалить — могут начать гноиться и создавать неприятный запах изо рта. Обычно они имеют белый или желтоватый цвет и мягкую текстуру, создают ощущение, словно в горле что-то застряло. Отоларинголог легко может их удалить, просто промыв миндалины или посредством вакуумного отсасывания.

4. Зубной налет

Налет — это совокупность большого количества микрочастиц пищи и негативного влияния курения на эмаль. Помимо отталкивающего вида, зубной налет является источником неприятного запаха. Поэтому если не можешь найти его причину, то обрати внимание на качество зубной эмали. Если присутствует видимый налет, попробуй процедуру лазерного отбеливания. Эффект станет заметным уже после первой процедуры, а результат продержится до полугода. Однако не забывай про качественный уход за полостью рта. Лазер — лидер среди других способов отбеливания. В отличие от ультрафиолета он не приводит к ожогу пульпы и не вызывает болевых ощущений, так как ткани зуба не подвергаются тепловой нагрузке. Методика лазерного отбеливания позволяет убрать любые пятна на разных участках: налет и серый оттенок после чрезмерного употребления кофе и сигарет.

5. Жидкость для полоскания

Еще одна причина для ухудшения запаха дыхания — алкоголь, который часто встречается в жидкостях для полоскания рта. Они только временно маскируют неприятный запах, а на самом деле усугубляют ситуацию. Алкоголь высушивает полость рта, что и ведет к неприятному запаху! Выбирай средства без спирта в составе, чтобы действительно ощущать эту мятную свежесть, обещанную производителем.

6. Биопленка

Бактериальная биопленка — тонкая пленка, которая образовывается на твоих зубах и языке, тоже может производить неприятный серный запах. Чтобы избавиться от него, тщательно очищай щеткой полость. Можешь задействовать специальное полоскание или любые устройства для чистки между зубами, где обычная щетка не может достать.

7. Кариес

Даже если ты тщательно работаешь зубной щеткой, частицы пищи все равно могут оставаться на зубах и между ними, что может привести к образованию кариеса. С этим можно бороться, например, просто обратившись в стоматологию. Врачи проверят все места, которые ты чистишь недостаточно и которым нужно уделить больше внимания. Они также могут порекомендовать другие методы или инструменты.