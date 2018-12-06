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Как улучшить память в несколько раз 

Рамблер 4 часа назад
Каждому приходилось в жизни что-то учить и запоминать, поэтому все знают, что процесс запоминания непрост. Нам требуется некоторое напряжение, чтобы информация осталась в памяти и в нужный момент была извлечена. А знаете ли вы, как происходит запоминание?
В момент, когда вы получаете новые знания или опыт, в определённом участке мозга появляется электрический сигнал, который возбуждает соседние нейроны через синаптическую щель. При однократном повторении связь между нейронами формируется крайне непрочная, она быстро исчезает, поэтому информация не запоминается. А вот многократное повторение ведёт к образованию надёжной нейронной связи, так что полученные знания надолго остаются в памяти. Каждый нейрон может установить связи с 10 000 других нейронов. В мозгу же около 100 миллиардов нейронов, а это означает, что число нейронных связей, которые могут сформироваться в мозгу, бесконечно. Но в этой связи логично задаться вопросом: если возможности мозга столь колоссальны, почему мы не можем одномоментно запоминать огромные объёмы информации? Ответ же состоит в том, что запоминание — процесс энергозатратный, а мозг не тратит энергию на то, что ему не кажется нужным.
Смотрите ролик и узнайте, как использовать эту информацию на пользу и в несколько раз улучшить память.
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