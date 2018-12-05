Как организм намекает на неполадки

Иногда организм намекает, что с ним происходит что-то не то. Но мы, как правило, игнорируем эти сигналы, принимая их за естественные процессы. Вспомните, замечали ли вы эти явления у себя?

1. Хруст или щелчки в ногах. Хруст может вызываться износом хрящей и суставов и быть следствием застойных явлений. Щелчки в коленях появятся, если вы долго вели малоподвижный образ жизни, а потом резко занялись спортом. Но если хруст или щелчки вызывают болезненные ощущения, провоцируют возникновение красноты и припухлостей, обратитесь к врачу, поскольку в этом случае не исключены серьёзные проблемы.

2. Храп. Храп возникает при вибрации тканей дыхательных путей при выдыхании воздуха. Часто он может быть следствием заложенности носа, но бывает, что храп вызывают и хронические проблемы: искривление носовой перегородки, потеря тонуса мышц и даже лишний вес. Если вам случалось просыпаться ночью от нехватки воздуха, то обязательно навестите доктора — это явление называется апноэ и может намекать на поломки в организме.

3. Звон в ушах. Изредка звон и другие звуки в ушах возникают у любого человека. Длится явление недолго и проходит само по себе. Но если звон донимает вас часами, появляется часто и слышен в одном ухе, то необходима диагностика, поскольку такое явление свидетельствует об инфекции внутреннего уха.