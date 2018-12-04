Как большой палец помогает при стрессе

Наверняка вы обращали внимание на то, что младенцы часто сосут большой палец. Они делают это не потому, что голодны. Большой палец связан с «блуждающим нервом». Под этим названием скрывается пара нервных окончаний, которые идут ко всем органам. Простимулировав большой палец, человек активирует блуждающий нерв, что, в свою очередь, запускает в организме самые разные процессы.

Взрослый человек тоже может стимулировать полезные процессы. Для этого не обязательно облизывать палец, можно просто подуть на него в течение 30 секунд. Таким образом успокоиться, отрегулировать частоту сердечных сокращений, снизить кровяное давление и даже справиться с тревогой. Кстати, избавиться от тревожного состояния можно и другими несложными способами.

1. Надавите на выступающую часть большого пальца. Это стимулирует работу нервов, связанных с областью вокруг сердца. Такое воздействие помогает вернуть душевное равновесие.

2. Помассируйте мочки ушей, начиная с внутренней стороны. Массаж ушей позволяет успокоиться и расслабить мышцы. Сильно давить на ухо не рекомендуется, а продолжать массаж нужно примерно 10 минут.

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