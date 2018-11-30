Как уберечь детей от цифрового слабоумия

Любой родитель знает, что болезнь ребёнка страшнее, чем собственная. Именно поэтому важно без устали следить за здоровьем малышей, чтобы не допустить развития сложных заболеваний. И заниматься этим должны в первую очередь родители. Итак, что же необходимо делать, чтобы наследник был здоров?

1. Следить за осанкой. Здоровый позвоночник — основа крепкого здоровья. Но почти всегда дети сутулятся, сидя за партой или рабочим столом. Конечно, не стоит отказываться от занятий, но обязательно нужно подобрать правильную мебель. Оптимальная высота стола и стула не только обеспечат эргономичную позу, но и не повредят глазам, поскольку они гарантируют и лучший угол зрения.

2. Ограничить использование гаджетов. Цифровое слабоумие у детей стало бичом нашего времени. Дети, проводящие время, уткнувшись в телефоны и планшеты, не могут запоминать информацию, не способны воспроизвести длинные тексты, не умеют анализировать и делать выводы. Им подобные навыки ни к чему, ведь в любой момент можно залезть в телефон и прочитать всё, что нужно, в Интернете. Родителям стоит призадуматься, каким будет будущее у таких детей, и сократить время пользования электронным устройствами или вовсе удалить их из жизни малышей.

Смотрите видео и узнайте, что ещё надо делать, чтобы дети не растеряли здоровье к моменту окончания школы.