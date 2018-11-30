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Как уберечь детей от цифрового слабоумия 

Рамблер 31 минуту назад
Любой родитель знает, что болезнь ребёнка страшнее, чем собственная. Именно поэтому важно без устали следить за здоровьем малышей, чтобы не допустить развития сложных заболеваний. И заниматься этим должны в первую очередь родители. Итак, что же необходимо делать, чтобы наследник был здоров?
1. Следить за осанкой. Здоровый позвоночник — основа крепкого здоровья. Но почти всегда дети сутулятся, сидя за партой или рабочим столом. Конечно, не стоит отказываться от занятий, но обязательно нужно подобрать правильную мебель. Оптимальная высота стола и стула не только обеспечат эргономичную позу, но и не повредят глазам, поскольку они гарантируют и лучший угол зрения.
2. Ограничить использование гаджетов. Цифровое слабоумие у детей стало бичом нашего времени. Дети, проводящие время, уткнувшись в телефоны и планшеты, не могут запоминать информацию, не способны воспроизвести длинные тексты, не умеют анализировать и делать выводы. Им подобные навыки ни к чему, ведь в любой момент можно залезть в телефон и прочитать всё, что нужно, в Интернете. Родителям стоит призадуматься, каким будет будущее у таких детей, и сократить время пользования электронным устройствами или вовсе удалить их из жизни малышей.
Смотрите видео и узнайте, что ещё надо делать, чтобы дети не растеряли здоровье к моменту окончания школы.
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