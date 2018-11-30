Ученые назвали пять типов алкоголиков

Специалисты из США выделили пять типов больных алкоголизмом людей. Принадлежность человека к определенному типу в основном зависит от возраста и его физического состояния.

Исследователи проанализировали данные почти пяти тысяч больных с диагнозом «алкоголизм» в возрасте от 18 до 64 лет. В результате ученые определили пять типов алкоголиков.

К первому типу эксперты отнесли людей, которые склонны к травматизму. Таких они насчитали около 25 процентов. Этот тип больных алкоголизмом после активного употребления спиртных напитков начинает себя крайне рискованно вести. В результате чего эти люди часто получают различные травмы.

Ко второму типу принадлежат люди, которые не могут уменьшить дозу алкоголя. Таких 13 процентов.

К третьему типу относятся люди, которые испытывают негативные последствия от алкоголя. Таких больных больше всего — 34 процента. Они страдают от похмелья.

К четвертому типу принадлежат те, кто не считает, что алкоголь негативно влияет на их жизнь. Таких людей насчитывается 21 процент. Они уверены, что алкоголизм не влияет негативно на их работу, отношения с друзьями и семьей.

Люди, которые относятся к пятому типу, сочетают в себе все проблемы четырех предыдущих групп. Их около 7 процентов.

Специалисты выяснили, что к алкоголикам первого и второго типа чаще относятся люди в возрасте 50-60 лет, а вот в третью и четвертую группу входит в основном молодежь, сообщается в журнале Alcohol and Alcoholism.