Половина наземных вод планеты засорена лекарствами

Поэтому экологи советуют не принимать лишние препараты, не прописанные врачом, не покупать лекарства впрок, чтобы фармацевтическая промышленность не выдавала на-гора то, что потом придётся утилизировать. Врачи констатируют легкомысленное отношение наших граждан к вопросу диагностики и лечения. Отсюда и самолечение, приём целой горсти препаратов, не только БАДов, но и химических, ослабление иммунитета и смерть. Очень часто мы сами себе назначаем антибиотики при простуде и вирусных заболеваниях, хотя они совершенно бесполезны в данной ситуации. Потом наш организм перестаёт воспринимать этот антибиотик и требует более сильного. Поэтому в последнее время в мире появились новые формы туберкулёза, не поддающегося лечению классическими методами. В некоторых странах лекарства запрещены в свободной продаже, только по рецепту врача. У нас же доступность приводит к тяжёлым изменениям в организме. Фармацевтика стала серьёзным бизнесом, превосходящим по доходам нефтяной, поэтому в аптеках вам продадут всё что попросите. Другой проблемой является покупка лекарств про запас. Например, сезонных, во время гриппа. Потом истекает срок годности, и люди выбрасывают препараты на помойку, мусор просто закапывается в землю, хотя лекарства и другие медицинские препараты должны обязательно особенно утилизироваться. Поэтому 50% воды на планете уже содержит различные лекарственные препараты, мы с вами пьём химию. По прогнозам, к 2020 году половина населения земного шара будет принимать хотя бы одно лекарственное средство. Врачи советуют не усугублять эту статистику, прекратить пичкать себя без надобности тем, что может стать отравой.