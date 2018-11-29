Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Половина наземных вод планеты засорена лекарствами 

Аргументы Недели 5 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Поэтому экологи советуют не принимать лишние препараты, не прописанные врачом, не покупать лекарства впрок, чтобы фармацевтическая промышленность не выдавала на-гора то, что потом придётся утилизировать. Врачи констатируют легкомысленное отношение наших граждан к вопросу диагностики и лечения. Отсюда и самолечение, приём целой горсти препаратов, не только БАДов, но и химических, ослабление иммунитета и смерть. Очень часто мы сами себе назначаем антибиотики при простуде и вирусных заболеваниях, хотя они совершенно бесполезны в данной ситуации. Потом наш организм перестаёт воспринимать этот антибиотик и требует более сильного. Поэтому в последнее время в мире появились новые формы туберкулёза, не поддающегося лечению классическими методами. В некоторых странах лекарства запрещены в свободной продаже, только по рецепту врача. У нас же доступность приводит к тяжёлым изменениям в организме. Фармацевтика стала серьёзным бизнесом, превосходящим по доходам нефтяной, поэтому в аптеках вам продадут всё что попросите. Другой проблемой является покупка лекарств про запас. Например, сезонных, во время гриппа. Потом истекает срок годности, и люди выбрасывают препараты на помойку, мусор просто закапывается в землю, хотя лекарства и другие медицинские препараты должны обязательно особенно утилизироваться. Поэтому 50% воды на планете уже содержит различные лекарственные препараты, мы с вами пьём химию. По прогнозам, к 2020 году половина населения земного шара будет принимать хотя бы одно лекарственное средство. Врачи советуют не усугублять эту статистику, прекратить пичкать себя без надобности тем, что может стать отравой.
Аргументы Недели: последние новости
Ученые нашли способ остановить развитие одной из самых агрессивных форм рака Пять правил предотвращения инсульта головного мозга перечислили специалисты Опубликован список самых ранних симптомов наступающего микроинсульта мозга
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина сходила к врачу и оказалась мужчиной1
Медики назвали продукты, ускоряющие старение28
Какой вред организму может нанести чеснок95
7 способов избавиться от храпа
Назван лучший способ продления жизни7
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:17
Почему наши глаза не замерзают
Наука
04:15
Что происходит с человеком во сне
ЗОЖ
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
03:45
Особенности, которыми награждают нас родители
Наука
10:07
Как уснуть всего за минуту
ЗОЖ
10:04
От каких напастей избавляет банановая кожура
Народная медицина
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение