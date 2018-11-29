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Сельдь оказалась опасной для здоровья 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пресервов из сельди. Были проверены пресервы пяти брендов: «Меридиан», VICI, «Балтийский берег», «А’Море» и «Каждый день».
Специалисты проверили образцы по 40 параметрам, в том числе на наличие тяжелых металлов и на соответствие маркировке. Выяснилось, что в пресервах под маркой «Балтийский берег» содержится в четыре раза превышающее максимальное допустимое значение количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (показатель «чистоты» сырья).
В образце под маркой «А’Море» были обнаружены бактерии кишечной палочки. В сельди под марками «Меридиан» и VICI найдены дрожжи в количестве, превышающем допустимое в 12 раз и в два раза соответственно.
Также в образцах «А’Море» и «Каждый день» оказалось содержание жира на 28 и 59 процентов меньше, чем указано на маркировке. А в сельди «Меридиан», «Балтийский берег» и «А’Море» заниженным оказалось количество белка.
В результате пресервы «Каждый день» были занесены в список товаров с замечаниями, остальные бренды — в черный список «Росконтроля».
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