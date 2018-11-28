7 ужасных последствий недостатка сна

Сон — это не роскошь, а необходимость, недостаток сна приносит больше вреда для здоровья, чем многие могут себе представить. Не важно, из-за чего ты не спал ночью — нашел дела поважнее, не смог уснуть или кто-то помешал, в любом случае ты наносишь тяжелый вред своему здоровью. Чем больше бессонных ночей — тем сильнее выражены последствия недосыпа. Исследования показали, что люди, которые регулярно спят менее 6-8 часов за ночь, на 12% более подвержены риску преждевременной смерти. И это не единственное последствие лишения сна.

Усталость

Все очень просто, если тебе не хватило сна, то тело не отдохнуло, ты чувствуешь себя уставшим. Головной мозг нуждается во сне, в это время он создает воспоминания и закрепляет новые знания и навыки. Ночная бессонница приводит к дневной усталости, скука и бездействие могут привести к случайному засыпанию. Чтобы немного взбодриться, нужно использовать кофеин, но кофе не делает тебя более бодрым и энергичным, он всего лишь маскирует сонливость.

Перепады настроения

Лишение сна отражается на настроении, люди становятся раздражительными, неспокойными, их состояние постоянно меняется. В формировании настроения большую роль играет гормон стресса кортизол, его снижение происходит во сне, и если сон не состоялся, то концентрация кортизола будет высокой. Для того, чтобы нормализовать выработку кортизола, нужно начать ложиться спать и вставать в одно и то же время.

Усиление аппетита

Почему в сонном состоянии так хочется есть? Причина тоже заключается в гормонах, при недостатке сна снижается выработка гормона насыщения лептина. При недостаточной выработке лептина люди не могут почувствовать себя сытыми, постоянный голод заставляет их переедать. Хроническое недосыпание — это одна из распространенных причин появления лишнего веса.

Галлюцинации

Это не весело, это очень страшно, нередко опасно для жизни. При крайней степени дефицита сна людям начинают мерещиться тени, одушевленные и неодушевленные предметы в окружающей их действительности. Как правило, галлюцинации возникают в то время, когда ты обычно ложишься спать и просыпаешься, они могут сопровождаться размытостью зрения и кратковременными потерями памяти.

Обострения сердечно-сосудистых заболеваний

Хронический недостаток сна приводит к гипертонии и сердечным приступам. Для людей, которые спят менее пяти часов за ночь риск сердечно-сосудистых заболеваний становится в два раза выше.

Особенно сильно рискуют здоровьем сердца те, кто вместо сна играет в компьютерные игры или смотрит фильмы ужасов.

Снижение полового влечения

У женщин снижение либидо обусловлено по больше части физической и эмоциональной усталость, у мужчин все обстоит сложнее. При недостатке ночного сна в мужском организме снижается выработка тестостерона, а вместе с ним и либидо. Также недостаток сна вызывает снижение количества и подвижности сперматозоидов, если мужчина заботится о своем репродуктивном здоровье, он должен спать положенные восемь часов за ночь.

Замедление реакции

Садиться за руль в сонном состоянии намного опаснее, чем после употребления алкоголя. При недостатке сна скорость реакций заметно снижается, иногда это сопровождается дезориентацией, человек не знает, где он находится. По статистике около 20% в развитых странах происходят по причине того, что кто-то заснул за рулем.