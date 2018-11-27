Медики назвали продукты, ускоряющие старение

По словам экспертов, привычная еда не только приближают старость, но и сказываются на внешности, сообщает портал Дни.24.

В первую очередь специалисты посоветовали отказаться от кофе. По их мнению, этот напиток лишь создает иллюзию бодрости, на самом деле совершенно не придавая сил. А вот работу нервной системы кофе угнетает.

Стоит также свести на нет употребление маргарина. Этот продукт состоит из транс-жиров, которые не только ускоряют процессы старения, но и могут спровоцировать возникновение раковых клеток в организме.

Любителям копченостей (сыров, мяса, рыбы) также стоит пересмотреть свой рацион. Дым, в котором коптят эти продукты, содержит много канцерогенов. А отказ от привычного способа копчения, который использует большинство производителей, делает пищу еще более опасной. При такой обработке используют различные химические вещества, чтобы придать продуктам копченый вкус. Полезного в этом, как вы понимаете, мало.