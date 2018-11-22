Сахар под контролем: почему надо регулярно проходить проверку на диабет

Более 9,5 тысячи человек прошли скрининг на сахарный диабет. Бесплатные комплексные обследования на предрасположенность к этому заболеванию второго типа (самая распространенная стадия, при которой симптомы болезни не очевидны) проводили с 12 по16 ноября в 43 центрах здоровья взрослых и детских поликлиник столичного Департамента здравоохранения. Сделать это можно было и без направления терапевта.

Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. В ней приняли участие 18 тысяч горожан, еще более 8,5 тысячи посещали школы и тематические лекции, посвященные профилактике сахарного диабета и здоровому образу жизни.

«За время проведения акции, с 12 по 16 ноября, скрининг на выявление факторов риска развития сахарного диабета прошли более 9,5 тысячи москвичей — это на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Все желающие могли пройти обследование, которое включало в себя расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, исследование глазного дна, экспресс-тест на определение уровня глюкозы в крови и уровня гликированного гемоглобина», — отметил Министр Правительства Москвы , руководитель городского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Примерно у 40 процентов горожан выявили избыточную массу тела или ожирение, у 33 процентов был повышен уровень артериального давления, у 26 процентов нашли отклонение уровня глюкозы в крови, а у 10 процентов обнаружили гипергликемию.

Помимо этого, в центрах здоровья установили, что 37 процентов участников акции не проявляют достаточной физической активности, а более 40 процентов неправильно питаются. По результатам обследований москвичи получили заключение о состоянии здоровья, персонализированные рекомендации по устранению факторов риска и план оздоровления. Те, кому это было необходимо, были направлены к узкопрофильным специалистам.

Подобные обследования бесплатно и регулярно можно проходить и в поликлиниках города. Только для этого нужно посетить терапевта и получить у него направление. В дни акции, посвященной борьбе с диабетом, для сдачи анализов направление не требуется.

Опасность сахарного диабета второго типа кроется в том, что поначалу он никак себя не проявляет. В группе риска люди старше 40 лет, с избыточной массой тела или ожирением, а также те, у кого этой болезнью страдали родители. Таким пациентам необходимо раз в год сдавать анализ сахара крови натощак.

За последние 10 лет численность больных сахарным диабетом в мире увеличилась более чем в два раза. В России, по данным федерального регистра диабета, зарегистрировано около 4,5 миллиона больных. Согласно результатам исследования NATION, у 24 процентов взрослого населения страны имеется преддиабет, у 5,4 процента — сахарный диабет второго типа, причем половина из них (54 процента) не догадывается о своем заболевании. Таким образом, реальная численность пациентов с диабетом в России может составлять около восьми-девяти миллионов человек.

В столичном Департаменте здравоохранения напомнили, что показатели диагностики сахарного диабета в Москве приблизились к уровню стран Европы: на одного недиагностированного пациента приходятся два с установленным диагнозом.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом проводится ежегодно 14 ноября. Он был учрежден 27 лет назад Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения как напоминание о росте заболеваемости диабетом во всех странах.

Центры здоровья — особые отделения городских поликлиник, где москвичи могут пройти медицинские обследования. Врачи берут анализ крови на холестерин и глюкозу, проверяют работу сердца, основные показатели дыхательной системы, остроту зрения, измеряют уровень накопившегося стресса. Чтобы попасть на прием в центр здоровья, нужно взять с собой полис ОМС и паспорт.

Департамент здравоохранения уделяет особое внимание профилактике и своевременной диагностике тех или иных заболеваний. Создан календарь дней открытых дверей под названием «Входите, открыто!». Горожане могут посетить лекции и встречи, которые проводят врачи, получить консультации и пройти обследования. В восьми городских поликлиниках и диагностических центрах работает пилотный проект «Скрининг рака молочной железы». Его цель — обнаружить бессимптомный рак груди на ранних стадиях. Принять бесплатное участие в обследовании могут женщины в возрасте от 50 до 69 лет. Проект продлится до 15 марта 2019 года.