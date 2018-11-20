Есть ли польза от кислородных коктейлей 

Мимо ярких автоматов, предлагающих кислородные коктейли, сложно пройти, не обратив на них никакого внимания. Но так ли полезны эти коктейли, как обещает реклама?
Эффективность введения медицинского кислорода через желудочно-кишечный тракт обосновал и доказал академик АМН СССР Николай Сиротинин. Свою методику он проедставил в 1963 году, а в 1970 году Минздрав СССР одобрил энтеральную оксигенотераипию, для которой применялся аппарат "Здоровье", представляющий собой кислородный баллон с редуктором и кислородным коктейлером.
Однако с 2005 года для производства кислородных коктейлей может использоваться не только медицинский (ГОСТ 5583-78) и пищевой (Е948) кислород, но и технический, а также кислород из воздуха. Технический кислород не достаточно хорошо очищен от вредных примесей, а в случае если используется воздух, в коктейль попадает не только кислород, но и такие газы, как аргон, неон, гелий и даже угарный газ.
В последнее время все больше специалистов говорит о том, что автоматы для приготовления кислородных коктейлей, установленные в фитнес-клубах, торговых центрах и даже детских учреждениях, несут больше вреда, чем пользы. А если хочется насытить кровь кислородом, лучше пойти на прогулку в парк.