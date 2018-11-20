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Есть ли польза от кислородных коктейлей
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Есть ли польза от кислородных коктейлей 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Мимо ярких автоматов, предлагающих кислородные коктейли, сложно пройти, не обратив на них никакого внимания. Но так ли полезны эти коктейли, как обещает реклама?
Эффективность введения медицинского кислорода через желудочно-кишечный тракт обосновал и доказал академик АМН СССР Николай Сиротинин. Свою методику он проедставил в 1963 году, а в 1970 году Минздрав СССР одобрил энтеральную оксигенотераипию, для которой применялся аппарат "Здоровье", представляющий собой кислородный баллон с редуктором и кислородным коктейлером.
Однако с 2005 года для производства кислородных коктейлей может использоваться не только медицинский (ГОСТ 5583-78) и пищевой (Е948) кислород, но и технический, а также кислород из воздуха. Технический кислород не достаточно хорошо очищен от вредных примесей, а в случае если используется воздух, в коктейль попадает не только кислород, но и такие газы, как аргон, неон, гелий и даже угарный газ.
В последнее время все больше специалистов говорит о том, что автоматы для приготовления кислородных коктейлей, установленные в фитнес-клубах, торговых центрах и даже детских учреждениях, несут больше вреда, чем пользы. А если хочется насытить кровь кислородом, лучше пойти на прогулку в парк.
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