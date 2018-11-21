Признаки того, что у вас хронический стресс

Развитые страны предъявляют огромные требования к жителям мегаполисов, из-за чего могут развиться некоторые психосоматические расстройства.

Были проведены исследования, которые выявили, что продолжительное нахождение в стрессе способно вызвать заболевания. Какие же признаки могут выдать нервное напряжение?

Ноющая челюсть

Не всегда ноющая челюсть означает проблемы с зубами. Вы можете не замечать, как ночью от стресса скрежете зубами, а наутро просыпаетесь с некомфортной болью челюстей.

Если причина кроется в стрессе организма, то нужно лечить сам стресс с помощью психотерапии или медикаментозно. На время лечения полезно надеть капу для зубов, которая будет препятствовать скрежету.

Усиление аллергии

Американские ученые 10 лет назад провели исследование о влиянии стресса на аллергиков. В результате выяснилось, что у аллергиков возникает более выраженная симптоматика под влиянием стрессовых ситуаций.

Это связано с гормонами стресса, которые стимулируют образование иммуноглобулина Е. Тот, в свою очередь, вызывает аллергическую реакцию.

Боли в животе

Нервное состояние может быть причиной внезапного появления болей в животе. На данный момент точно не известно, как связан стресс с болями в животе, но существует теория.

Внутренние органы и головной мозг делят нервные проводящие пути. Поэтому при стрессе внутренние органы получают тот же сигнал, что и мозг, из-за чего появляется продолжительный дискомфорт.

Тяга к сладкому

В основном при сильном стрессе люди худеют, не чувствуя голода. Бывает и обратная ситуация — заедание стресса. Когда есть хочется независимо от чувства голода — вероятнее всего, это психическое расстройство.

В период эмоциональных переживаний в организме усиливается выработка кортизона, задача которого — избавиться от нервов. Человек начинает искать средство, которое может его успокоить и находит выход в еде.

Головные боли по выходным

Ученые из США провели исследования, в котором выяснилось кое-что странное. Офисные работники, привыкшие работать 24/7, исключительно по выходным страдают головными болями.

Это объясняется тем, что организм привык работать много, поэтому в выходные он дает такую реакцию на смену режима.