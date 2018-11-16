Что делать, если вы внезапно потеряли память

Мария Аниканова, врач-невролог, топ-блогер ЖЖ

Она буквально втащила своего мужа в мой кабинет. Это было утро понедельника, и я едва успела надеть белый халат. Сразу ясно, дело плохо, если больной не может ждать ни секунды.

— Что случилось?

— Ой, ничего особенного, извините, что я так ввалилась. Просто муж мой в пятницу был какой-то странный. Потерял память. Залез в горячую ванну — и вдруг: «Ой, а где я? Нина, почему я ничего не помню?» Так и спрашивал одно и то же несколько часов, как заведенный. Я спрашиваю: скажи, как тебя зовут? Он отвечает правильно, но где находится, не понимает, и не запоминает ничего. Муж делал какие-то бытовые дела автоматически, а сам все время поглядывал на меня растерянно, знаете, совсем как мой внук, когда первый раз пошел в школу. А на следующий день муж проснулся как ни в чем не бывало. Правда, волновался, что совсем не помнит, что делал вчера и как прошел день.

— И сколько это продолжалось?

— Целый день. Потом прошло. Давление ему мерила, высокое было. Я все проверила, как учат по телевизору: попросила улыбнуться, сжать мои руки своими, надуть щеки. Ничего необычного. Только этот странный провал в памяти… Скорую не стала вызывать. Нам бы таблеточек каких. Для памяти.

Моя посетительница встревожена, иначе не притащила бы супруга с утра пораньше, до начала приема. И все-таки она не понимала серьезности происходящего, раз не вызвала скорую тут же, как заметила странное в поведении близкого человека.

— Почему не вызвали скорую? Отчего сидели и смотрели, как ваш муж потерялся в собственной ванной?

— Но по телевизору говорили…

Теперь обращаюсь к мужу.

— Пока я вызываю скорую помощь, вам снимут ЭКГ и возьмут анализ крови. То, что с вами случилось, серьезно. Вас положат в больницу, сделают компьютерную томографию мозга и некоторое время будут наблюдать.

Скорая приехала быстро. Отвезли его в стационар, где диагноз «транзиторная глобальная амнезия» подтвердился.

Почему внезапно пропадает память?

Транзиторная глобальная амнезия — острое нарушение мозгового кровообращения, которое не похоже на обычные симптомы инсульта. Тут не повиснут рука с ногой, не перекосит лицо, не нарушится речь.

Больной ведет себя престранным образом: он не может ничего запомнить или понять, хотя критика к своему состоянию у него сохранена и он ориентирован в своей личности. При этом окружающая обстановка вводит его в полное непонимание, а оттого он беспомощно задает одни и те же вопросы и выглядит совершенно растерянным.

Это происходит из-за нарушения кровообращения в задних мозговых артериях. Именно они несут кровь к областям мозга, которые отвечают за память (усвоение, хранение и воспроизведение информации). Прогноз при транзиторной глобальной амнезии обычно благоприятный: скорее всего, через сутки больной придет в себя, однако вспомнить период своего «беспамятства» не сможет.

И все-таки это острое нарушение мозгового кровообращения. А значит, оно требует немедленной госпитализации. Потому что исход может быть разным.

В литературе описаны случаи повторных эпизодов глобальной транзиторной амнезии у одного и того же больного, которые заканчивались драматически, корсаковским синдромом. Больной уже не мог запомнить никакой новой информации, а «пустоты» на месте реальных событий заполнял вымыслом, и это была действительно страшная болезнь, неведение длиною в жизнь.

Иногда симптомы внезапной потери памяти, точь-в-точь как при остром нарушении мозгового кровообращения, возникают как проявление эпилепсии или черепно-мозговой травмы, и врачу приходится вести непростой поиск истинной причины недуга.

Перепады температур — типичный «провокатор» транзиторной глобальной амнезии. На Крещение, когда многие люди вдруг решают встать на путь экстремального закаливания и ныряют в прорубь, они выныривают очистившимися не только духовно, но и ментально — ничего не помнят, ничего не понимают и беспомощно заглядывают окружающим в глаза, как потерявшиеся четырехлетки. Горячая ванна подтолкнула развитие болезни у моего пациента, такое тоже случается нередко. Некоторые вдруг теряют память сразу после секса. Другие — после стресса или физической нагрузки.

Как избежать транзиторной глобальной амнезии?

Контролируйте давление

Эта простая рекомендация остается непонятной для многих. И контролем давления они продолжают называть его случайное измерение один раз в два месяца, потому что «в остальное время их ничего не беспокоит». На самом деле 90% пациентов старше сорока лет не подозревают, что у них повышается давление, и ничего не чувствуют. Инсульт для них становится громом среди ясного неба, возникает как будто на фоне полного здоровья. Хотя это не так: давление у них, как выясняется, высокое, а когда стало повышаться, они и знать не знают.

Поэтому контроль давления — это его ежедневное измерение утром и вечером, вне зависимости от самочувствия. Желательно записывать результат в тетрадь и с ней приходить к врачу. Назначенные таблетки от повышенного давления тоже нужно пить регулярно, не ориентируясь на то, болит голова или нет, и не дожидаться, пока цифры тонометра достигнут значений «за 200», и только тогда решаться «травить себя всякой химией».

Наблюдение врача при наличии гипертонии и заболеваний сердца также обязательный пункт программы профилактики острого нарушения мозгового кровообращения. Частота посещений определяется врачом индивидуально.

Откажитесь от вредных привычек

Курение и употребление алкоголя — это факторы риска, которые человек в силах самостоятельно устранить из своей жизни и тем самым снизить риск «сосудистой катастрофы». Сюда же относится и недостаточная физическая активность. Всемирная организация здравоохранения рекомендует двигаться не менее 150 минут, а лучше — 300 минут, в неделю с двумя непременными силовыми тренировками.

Держите анализы под контролем

Повышенный уровень глюкозы и нарушения липидного спектра крови (холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой и низкой плотности) тоже оказывают влияние на риск заболеть острыми нарушениями мозгового кровообращения, и глобальной транзиторной амнезией в частности. Сделать хотя бы раз в год ЭКГ, сдать кровь и получить комментарии врача по поводу результатов обследования — нехитрая, но очень полезная процедура для сохранения здоровья. Избегайте экстремальных нагрузок

Это может быть хронический стресс на работе из-за необходимости ежедневно взаимодействовать с психически нездоровым начальником или слишком интенсивный кроссфит для нетренированного организма. Прыжки в снег после парной, крещенские купания (если вы до этого не проходили многоступенчатую систему закаливания) и работа в три смены — все это повышает риски серьезно заболеть.

Что делать, если близкому человеку плохо?

Внезапный эпизод «потери памяти», не вполне адекватного поведения, растерянности и невозможности сориентироваться в привычной обстановке — опасный признак. Даже если человек помнит, кто он и как его зовут, и может выполнять простые бытовые действия, но в остальном демонстрирует подозрительное неведение, это достаточный повод для тревоги. Острое нарушение мозгового кровообращения не всегда протекает по стандартной, всем хорошо известной схеме, и отсутствие перекоса лица, слабости в руке и ноге, нарушения речи или сильного головокружения не гарантия благополучия нервной системы, особенно если странное поведение возникло внезапно.

Не стоит надеяться, что «само как-нибудь пройдет». Нужно доверить решение о тяжести состояния заболевшего человека специалисту, то есть вызвать скорую помощь или немедленно доставить пациента в ближайшее приемное отделение больницы.