Поможет ли гимнастика для глаз улучшить зрение

Современный мир немыслим без компьютеров и всевозможных гаджетов, среднестатистический работник офиса проводит перед монитором от восьми часов в день, а потом еще смотрит сериал перед сном или зависает в соцсетях, уткнувшись в телефон.

Ухудшение зрения в таких условиях становится неизбежным, глаза находятся в постоянном перенапряжении, появляется сухость и раздражение. Решить проблему предлагается с помощью гимнастики. Но так ли эффективны эти упражнения, как о них пишут в интернете.

Специалисты говорят о том, что существует два вида близорукости — ложная и истинная. Ложная близорукость возникает из-за спазма глазных мышц и чаще всего развивается у детей и подростков. Если в течение 3-6 месяцев удастся это заметить, то специальные упражнения и физиопроцедуры действительно помогут восстановить зрение. То же самое касается и взрослых, которые ударно поработали за компьютером и заметили, что плохо видят. Им следует выполнить гимнастику для глаз, чтобы расслабить уставшие мышцы.

Если речь идет об истинной близорукости, когда ухудшение вызвано не спазмом глазных мышц, а ростом глазного яблока в длину, упражнения не помогут вернуть потерянное зрение.

Тем не менее это не значит, что они бесполезны. Гимнастика глаз позволяет снять напряжение, улучшить кровообращение и обмен веществ в глазном яблоке. А это в свою очередь позволит сохранить здоровье глаз, и если не улучшить остроту зрения, то как минимум не потерять его окончательно.

Офтальмологи советуют проходить профилактический осмотр один раз в год. Это поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии, назначить лечение и избежать серьезных осложнений в будущем.