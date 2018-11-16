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Поможет ли гимнастика для глаз улучшить зрение
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Поможет ли гимнастика для глаз улучшить зрение 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Современный мир немыслим без компьютеров и всевозможных гаджетов, среднестатистический работник офиса проводит перед монитором от восьми часов в день, а потом еще смотрит сериал перед сном или зависает в соцсетях, уткнувшись в телефон.
Ухудшение зрения в таких условиях становится неизбежным, глаза находятся в постоянном перенапряжении, появляется сухость и раздражение. Решить проблему предлагается с помощью гимнастики. Но так ли эффективны эти упражнения, как о них пишут в интернете.
Специалисты говорят о том, что существует два вида близорукости — ложная и истинная. Ложная близорукость возникает из-за спазма глазных мышц и чаще всего развивается у детей и подростков. Если в течение 3-6 месяцев удастся это заметить, то специальные упражнения и физиопроцедуры действительно помогут восстановить зрение. То же самое касается и взрослых, которые ударно поработали за компьютером и заметили, что плохо видят. Им следует выполнить гимнастику для глаз, чтобы расслабить уставшие мышцы.
Если речь идет об истинной близорукости, когда ухудшение вызвано не спазмом глазных мышц, а ростом глазного яблока в длину, упражнения не помогут вернуть потерянное зрение.
Тем не менее это не значит, что они бесполезны. Гимнастика глаз позволяет снять напряжение, улучшить кровообращение и обмен веществ в глазном яблоке. А это в свою очередь позволит сохранить здоровье глаз, и если не улучшить остроту зрения, то как минимум не потерять его окончательно.
Офтальмологи советуют проходить профилактический осмотр один раз в год. Это поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии, назначить лечение и избежать серьезных осложнений в будущем.
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