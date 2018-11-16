Признаки скрытой депрессии

Принято считать, что человек, страдающий депрессией, находится в подавленном состоянии и чувствует грусть и апатию. В некоторых случаях депрессия может носить скрытый характер и даже сам человек может не догадываться, что ему нужна помощь. Какие признаки скрытой депрессии существуют?

Настроение

Если вы замечаете за собой, что можете невзначай расплакаться или, наоборот, вспылить из-за пустяка, и такие случаи повторяются все чаще, не нужно думать, что во всем виноват ваш непростой характер. Это один из признаков скрытой депрессии.

Аппетит

Приступы зверского аппетита или, наоборот, полное равнодушие к еде также говорят о том, что у вас не все в порядке. Понаблюдайте за собой, возможно, таким образом вы прячете свои негативные эмоции.

Сон

Человек в депрессии может страдать от бессонницы, и это только усугубляет состояние. Нередки случаи, когда человек не испытывает проблем с засыпанием и проваливается в сон мгновенно, стараясь как бы убежать от проблем. Но сон при этом остается поверхностным, человек все равно не высыпается, даже если спит по 15 часов.