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Почему Витамин P так важен для организма
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Почему Витамин P так важен для организма 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Мы часто слышим о пользе витаминов C или Е, но совершенно забываем про витамин Р, который тоже очень важен для нормальной работы организма.
К группе витамина P относят ряд веществ — флавоноидов, обладающих способностью уменьшать проницаемость и ломкость капиллярных сосудов. Флавоноиды помогают избежать диабета и заболевания сердечно-сосудистой системы.
Витамин Р можно назвать "веществом метаболизма". Он способствует нормальной выработке коллагена и помогает сохранить кожу гладкой, сияющей и подтянутой на долгие годы.
Также витамин Р важен для здоровья костей и нормальной работы иммунной системы.
Недавно специалисты Университета Западной Австралии выяснили, что чашка чая в день отлично восполняет дневную норму флавоноидов. В ней содержится около 500 миллиграммов этого вещества. Но чай можно также заменить на горсть черники или несколько апельсинов.
Ученые очень заинтересованы в изучении того, как витамин Р влияет на организм человека. Считалось, что у витамина Р низкая биодоступность. Но после ряда исследований оказалось, что чай отлично восполняет недостаток флавоноидов.
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