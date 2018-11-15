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Опасные полезные привычки
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Опасные полезные привычки 

Рамблер 1 час назад
Вы предпочитаете не покупать попкорн, а готовить его дома в микроволновке? Тогда имейте в виду, что пакеты, в которых запечатаны зёрна кукурузы для приготовления попкорна, токсичны, и это доказало проведённое в 2010 году исследование. Так что в следующий раз подумайте, так ли вам хочется попкорна. Кстати, перекусывать во время киносеанса — не единственная вредная привычка, крадущая ваше здоровье.
1. Пристрастие к загару и чрезмерное увлечение походами в солярий чреваты не только ожогами внешних слоёв кожи, но и повреждениям внутренних. Через несколько лет итогом такого увлечения может стать онкологическое заболевание.
2. Употребление значительных объёмов воды не так полезно, как говорили ранее. Не первый год бродит миф о необходимости ежедневно выпивать 8 стаканов чистой воды, однако перегрузка организма жидкостью может вызвать проблемы с почками. Лучше просто утолять жажду, когда захочется, а не считать стаканы.
3. Отсутствие физической нагрузки и постоянное сидение — прямой путь к ранней старости. Если работа предполагает сидячее положение, то в свободное время нужно как можно больше двигаться. Необязательно проводить часы в тренажёрном зале, можно просто пройти одну остановку пешком или подняться не на лифте, а по лестнице. В противном случае сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с суставами станут вашими постоянными спутниками.
Какие ещё привычки, на которые мы даже не обращаем внимание, забирают здоровье? Об этом рассказывает ролик.
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