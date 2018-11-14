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Продукты, крадущие молодость
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Продукты, крадущие молодость 

Рамблер 4 часа назад
Все знают, что некоторыми продуктами злоупотреблять не рекомендуется. Наполненные синтетическими компонентами, они серьёзно вредят здоровью. А ещё блюда с ароматизаторами и консервантами негативно сказываются на внешности и приближают старость. От чего же стоит отказаться, если вы не хотите преждевременно распрощаться с молодостью?
1. Кофе. Считается, что кофе бодрит человека, но в реальности далеко не на всех он оказывает такой эффект. Кроме того, кофе угнетает центра торможения в нервной системе, что лишь создаёт видимость бодрости.
2. Маргарин. Маргарины и спреды представляют собой химически гидрированные растительные жиры, именно поэтому в отличие от подсолнечного или оливкового масла маргарин имеет плотную консистенцию. Транс-жиры, входящие в состав таких продуктов, канцерогенны, их употребление чревато появлением заболеваний.
3. Копчёности. Мясо, рыба, сыры, обработанные дымом дров, ароматны и вкусны, но по-настоящему вредны, ведь в дыме содержатся канцерогенные вещества. Но сегодня производители отказались от дорого и трудозатратного обычного копчения и просто обрабатывают продукты химическими составами, имитирующими копчение. И это вряд ли несёт пользу.
О других продуктах сомнительного качества рассказывает ролик.
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