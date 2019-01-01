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Секреты стройности и долголетия японцев 

Рамблер 11 часов назад
Больше всего долгожителей живёт в Японии, причём многие из них до кончины сохраняют дееспособность. При этом в стране и самый низкой процент людей с ожирением в мире. Как же японцам удаётся сохранять стройность и здоровье?
1. Рацион жителей Страны восходящего солнца состоит из риса, злаков, овощей, рыбы. В этих продуктах мало жиров, что делает меню здоровым. Кроме того, значительная часть японцев отдаёт предпочтение продуктам свежим, ограничивает употребление сахара и соли и настороженно относится к фаст-фуду.
2. Культура питания в Японии прививают с детства: в школе есть уроки, где рассказывают, как правильно есть.
3. Японцы стараются питаться по расписанию и избегают перекусов. Как правильно, они едят трижды в день, причём последний происходит до восьми часов вечера.
4. Ученики добираются до учебных заведений пешком или на велосипеде. Это приучает детей к двигательной активности, и, став взрослыми, они сохраняют привычку много ходить.
5. Зелёный чай — главный напиток в Японии. Он ускоряет метаболизм, способствует переработке жиров, снижает тревожность и уменьшает риск возникновения многих заболеваний. Чай почти не содержит калорий, снижает аппетит и помогает поддерживать вес.
О других секретах стройности японцев расскажет видео.
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ЗОЖ , Видео
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