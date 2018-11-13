Правдивые факты об электронных сигаретах

Электронные сигареты ещё недавно были экзотической новинкой, но сегодня курильщиков с электронной сигаретой можно увидеть где угодно. Это приспособление позиционируется как менее вредная альтернатива обычным сигаретам, но так ли это на самом деле? Вот несколько фактов о модном гаджете.

1. Электронная сигарета работает по принципу ингалятора и генерирует не дым, а пар.

2. В состав жидкости для электронного аксессуара обязательно входит глицерин, необходимый для образования пара. Другие ингредиенты, включая никотин, являются необязательными. Часто в жидкость добавляют ароматизаторы и красители.

3. Электронные сигареты считаются пожаробезопасными. Для их активации не требуется открытый огонь, в процессе курения нет тления, поэтому вызвать воспламенение они не могут.

4. В 2015 году министерство здравоохранения Великобритании провело исследование, в ходе которого выяснилось, что электронные сигареты на 95 процентов менее вредны, чем обычные. Следует понимать, что в данной ситуации речь идёт о людях, имеющих пристрастие к никотину, которые не могут избавиться от привычки к курению, а не об обычных людях, которые никогда не курили.