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Привычные продукты, которые могут отравить
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Привычные продукты, которые могут отравить 

Рамблер 3 часа назад
Знаете ли вы, что популярные продукты способны отравить вас? Ягоды и фрукты, овощи и орехи содержат вещества, которые для чувствительных людей могут быть опасны. Изучите список и будьте осторожны, составляя меню.
1. Орехи кешью. Растущие орехи покрыты твёрдом скорлупой, в которой содержится масло с ядовитыми компонентами. Эти вещества вызывают ожоги, именно поэтому в магазинах продают только очищенные орехи, обработанные паром. Дегустация неочищенных орехов наверняка закончится трагедией.
2. Яблоки. В семечках яблок содержится цианид, но получить дозу можно только при раскусывании семечек. Случайно проглоченное семя не навредит, да и пара раскушенных семечек тоже не окажут серьёзного влияния на самочувствие, поскольку доза содержащегося в них цианида невелика. Однако стоит быть начеку и не злоупотреблять семечками из яблок.
3. Ревень. Пироги с начинкой из ревеня есть во многих кухнях мира. Мясистый сочный стебель придаёт начинке пикантность, но вот с листьями стоит быть аккуратным. В них содержится много щавелевой кислоты, негативно влияющей на почки. Особенно внимательным стоит быть людям уже имеющим заболевания почек, поскольку кислота обострит заболевание.
Чем опасны спаржа, миндаль, авокадо и обычный картофель, узнайте из ролика.
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