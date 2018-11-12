Признаки того, что вы абсолютно здоровы

Ученые: 5 признаков, что вы абсолютно здоровы

Иногда не обязательно ходить к врачу — ваш внешний вид и самочувствие скажет вам о многом.

Первый признак — хорошие волосы

Здоровые, красивые волосы — показатель того, что вашему организму хватает микроэлементов. Однако, если волосы выпадают или сильно секутся не стоит впадать в панику — так может сказываться неправильный уход или сезонность.

Не забывайте, что в норме у человека выпадает от 50 до 150 волосков в день.

Второй признак — ногти

Прочные, блестящие ногти — мечта каждой женщины. Однако неправильное питание и агрессивная внешняя среда оказывают влияние на ногтевую пластину — ногти могут пожелтеть и слоиться.

Но если вы заметили, что на ногтях появился нетипичный налет, коричневые пятна, ноготь отслаивается или чешется — пора к врачу.

Третий признак — здоровые десны и крепкие зубы

Здоровая полость рта — это когда десны не кровоточат, зубы не болят и не реагируют на горячее, холодное или сладкое.

Также во рту человека может скапливаться множество бактерий — будьте внимательны, и при любых изменениях бегите к врачу.

Четвертый признак — сон

Вы плавно засыпаете, а не проваливаетесь в сон, только коснувшись подушки? Спите спокойно, просыпаетесь бодрым и отдохнувшим? Поздравляем, вы — в порядке.

При постоянном недосыпе повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Оно вам нужно?

Пятый признак — здоровый стул

У здорового человека с кишечником все в порядке. Попробуйте проанализировать свое питание и питьевой режим. Если все в порядке, а пищеварение не наладилось — это повод идти к врачу.