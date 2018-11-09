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Нехватка сна приводит к обезвоживанию
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Нехватка сна приводит к обезвоживанию 

Газета.Ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Pixabay
Сон менее шести часов в сутки приводит к обезвоживанию организма, выяснили специалисты из Университета штата Пенсильвания. Исследование было опубликовано в журнале Sleep.
Ученые опросили более 25 тыс. жителей США и Китая о количестве часов сна и собрали у них образцы мочи. Как оказалось, у тех, кто спал 6 часов и менее, моча была на 16-59% более концентрированной, что свидетельствовало о недостатке воды в организме.
По мнению исследователей, пониженное содержание воды в моче свидетельствует о нарушении выработки вазопрессина, антидиуретического гормона, который не только отвечает за сохранение жидкости в теле, но и задействован в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Это, по словам ученых, отчасти обуславливает плохое самочувствие при недосыпе. Чтобы немного его улучшить, исследователи советуют после пробуждения выпить стакан воды.
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