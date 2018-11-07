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Привычки, которые напрасно считали полезными
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Привычки, которые напрасно считали полезными 

Рамблер 1 час назад
С детства нам прививают полезные привычки, которые спустя годы мы передаём уже своим детям. Но иногда выясняется, что то, что мы считали полезным, оказывается не просто ненужным, но и откровенно вредным.
1. Мыть еду перед приготовлением. Это не вполне так. Безусловно, помыть картошку перед варкой или яблоко перед едой стоит, но вот ополаскивать мясо и птицу нет никакой необходимости. На поверхности сырого мяса живут бактерии, и под струей воды они разносятся по стенкам мойки, попадают на столешницу, посуду и даже одежду. Когда вы будете варить мясо, бактерии погибнут под воздействием горячей воды, а вот те, что попали на другие поверхности, могут рано или поздно оказаться в желудке.
2. Чистить зубы после еды. Не нужно сразу из-за стола бежать в ванную, лучше подождать минут 30-40 и лишь потом приниматься за чистку. В некоторых продуктах содержатся кислоты, размягчающие зубную эмаль. Если проводить очищающие процедуры сразу после еды, когда эмаль ещё не затвердела, то можно легко её повредить.
3. Проводить за компьютером как можно меньше времени. Миф о том, что компьютеры вредят глазам, бродит давно. Глаза действительно могу уставать от длительной работы перед монитором, но вот на остроту зрения это не влияет. Куда больше вредит компьютер позвоночнику, ведь мы сидим возле экрана почти всегда в одной позе.
А какие ещё привычки, которые мы считали полезными, лучше забыть? Об этом узнайте из ролика.
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