Советы врача: как справиться с резким похолоданием

Если верить сообщениям синоптиков, то уже в ближайший понедельник, 12 числа, в столицу и ближний к ней регион придет мороз — температура воздуха опустится до минус 10 градусов.

Отметку минус 10, правда, столбик термометра покажет в Подмосковье, в столице он будет к ней лишь стремиться, а остановится на минус 8 градусах. Объяснение этому простое: сейчас над нами будет властвовать антициклон, небо — практически ясное, самое время придет морозу разгуляться. Сообщения о таких перспективах даются в основном со ссылкой на центр погоды «Фобос». Мы расспросили врача, терапевта Елену Топалову о том, чем похолодание может грозить нашему здоровью.

— Как правило, переход на «минус» люди воспринимают довольно болезненно — в плане ощущений. Особенно плохим самочувствие становится, если температура падает быстро. Так, если за 12 часов, например, она опускается на 10-12 градусов, метеозависимые люди могут испытывать колоссальный дискомфорт. Но самое главное — это диапазон температур. Если было плюс сорок градусов, а стало вдруг плюс тридцать, человек вряд ли ощутит что-то, кроме облегчения. Но если речь идет о понижении температуры, а главное — о ее переходе с плюсовых отметок на минусовые, тут без проблем не обойтись.

Кому это может грозить бедами? В первую очередь — тем людям, кто имеет проблемы с сосудами головного мозга. Несладко может быть и тем, кто не так давно перенес инфаркт или инсульт, операции на сердце, обладателям проблем в области воротниковой зоны — «тугих» загривков, проблемной шейной области. Если вы не реагируете на погоду — хорошо, но если знаете, что метеочувствительны, будьте осторожны — уже накануне, то есть с воскресенья, не стоит заниматься активным физическим трудом, уменьшите нагрузки и «на голову» — не сидите за компьютером, поменьше смотрите телевизор. А еще очень важно есть поменьше соли — чтобы меньше отекать. Десертная ложка коньяка может быть весьма кстати — примите ее как лекарство, если вам не нужно, конечно, садиться за руль. Если же решите полежать, подложите под ноги подушку — очень важно для нормализации кровотока, чтобы хотя бы какое-то время ваши конечности не испытывали напряжения и давления.

Иногда в момент падения температуры метеозависимые люди могут испытывать ломоту в костях, желание «завязаться в узел», вывернуть руки-ноги в какое-то противоестественное положение. Иногда в такие моменты спасительным оказывается теплый душ, препараты конского каштана, легкий массаж. Вкупе со слабостью и сонливостью такое состояние — явно не лучший «осенний букет». Попробуйте лечь, а может быть и поспать днем — иногда получасовой паузы достаточно для того, чтобы сохранить хорошее состояние. Ваше спасение в этот день — витамины, кроворазжижающие препараты, теплое питье, в том числе, как ни смешно это, возможно, покажется, компот из сухофруктов и легкие кисели. Поменьше жирного, про соленое мы уже говорили, ранняя укладка в постель, чай с сиропом шиповника — помогите себе пережить климатический реверанс, и организм адаптируется к зиме, которая уже не за горами.