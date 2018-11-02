Опасно ли есть яйца 

Диетологи всего мира спорят о том, приносят ли яйца пользу нашему организму или лишь вредят. К единому мнению специалисты пока прийти не могут. Так стоит ли вообще есть яйца?
Польза яиц:
- Во-первых, яичный белок очень хорошо усваивается и крайне полезен, например, для спортсменов. В нем содержится протеин, а также аминокислоты, влияющие на мышечный рост. Так что если вашей целью является «построение» красивой фигуры, белок включить в рацион следует обязательно.
- Во-вторых, яйца — продукт низкокалорийный, что, безусловно, знают все поклонники ЗОЖ.
- Яйца стимулируют мозговую деятельность. В состав куриных и перепелиных яиц входит холин, который улучшает память и способствует активации умственной деятельности.
- Яйца полезны для зрения. В этом продукте содержится много антиоксидантов, которые способны снизить вероятность возникновения катаракты, а также защищают глаза от ультрафиолета.
- Яйца укрепляют иммунитет за счет содержания в них селена. Он участвует в гормональных процессов, которые способствуют запуску иммунных реакций.
Вред яиц:
- Сальмонелла. Этот микроб крайне опасен для человека: попав в организм, он может вызвать заражение крови или заболевание кишечника. Обязательно мойте яйца перед приготовлением, а также руки после каждого контакта со скорлупой. Не стоит употреблять в пищу сырые яйца, а также исключите из меню яичницу-глазунью.
- Яйца могут увеличивать риск развития инфаркта и инсульта. Этот продукт вреден для диабетиков. Специалисты рекомендуют людям, страдающим этой болезнью, сократить употребление яиц.
- Яйца — сильный аллерген. Особенно негативное действие этого продукта может проявиться у маленьких детей.
- В яйцах содержится холестерин. Собственно, именно о его негативном влиянии на организм специалисты спорят чаще всего. А пока они не пришли к единому мнению, просто помните о том, что при употреблении яиц следует знать меру. Больше двух яиц в день съедать не стоит. На всякий случай.
- В яйцах содержится много нитратов. Исследования специалистов разных стран показывают, что в этом продукте накапливается очень много токсичных веществ и нитратов. Поэтому для маленьких детей, например, яйца могут представлять серьезную опасность.