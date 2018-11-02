Опасно ли есть яйца

Диетологи всего мира спорят о том, приносят ли яйца пользу нашему организму или лишь вредят. К единому мнению специалисты пока прийти не могут. Так стоит ли вообще есть яйца?

Польза яиц: Во-первых, яичный белок очень хорошо усваивается и крайне полезен, например, для спортсменов. В нем содержится протеин, а также аминокислоты, влияющие на мышечный рост. Так что если вашей целью является «построение» красивой фигуры, белок включить в рацион следует обязательно.

Во-вторых, яйца — продукт низкокалорийный, что, безусловно, знают все поклонники ЗОЖ.

Яйца стимулируют мозговую деятельность. В состав куриных и перепелиных яиц входит холин, который улучшает память и способствует активации умственной деятельности.

Яйца полезны для зрения. В этом продукте содержится много антиоксидантов, которые способны снизить вероятность возникновения катаракты, а также защищают глаза от ультрафиолета.

Яйца укрепляют иммунитет за счет содержания в них селена. Он участвует в гормональных процессов, которые способствуют запуску иммунных реакций.