Так ли полезен гранатовый сок

Полезные свойства граната известны давно, но гранатовый сок следует употреблять с осторожностью. Почему?

Свежевыжатый натуральный гранатовый сок рекомендуется разбавлять водой, в нем содержится слишком много кислот, способных разрушить зубную эмаль. Чтобы избежать этого, стоматологи советуют полоскать полость рта водой.

При язвенной болезни, гастрите, повышенной кислотности и изжоге гранатовый сок лучше пить. Он раздражает стенки желудка и усиливает проявления неприятных симптомов.

Также гранатовый сок может вызвать запор. Людям, испытывающим трудности с регулярным стулом, натуральный сок граната может добавить проблем. По той же причин гранатовый сок не рекомендуется тем, кто страдает геморроем.

Беременным женщинам стоит проконсультироваться со врачом, прежде чем пить гранатовый сок.

Снизить негативные эффекты можно, если разбавлять сок водой. В этом случае вы получите максимум пользы и минимум побочных эффектов.