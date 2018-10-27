7 советов по очищению организма

Переизбыток сахара вызывает диабет, ожирение, проблемы с сердцем, печенью и другими органами

Совет №1

Переход от решения к действию — самое сложное в любом деле. Но если вы твердо решили очистить организм от сахара и начать чувствовать себя лучше, то напишите на листочке причины, зачем вам это. Свои записки разложите по всей квартире — они будут вам постоянным напоминанием и не дадут сбиться с правильного курса. Повесьте список на холодильник, на зеркало в ванной комнате, поместите его себе на рабочий стол, в машину на приборную панель, и обязательно заручитесь поддержкой близких. В первый день свыкаемся с мыслью.

Совет №2

Перестаньте есть сахар — это непросто, но вы затеяли этот детокс, значит он вам нужен. Просто перестаньте есть сладкое, в том числе всякие искусственные заменители сахара — от них больше вреда, чем пользы. Они увеличивают вашу тягу к сладкому и ведут к накоплению жира в организме.

Совет №3

Соблюдайте питьевой режим. Мы говорим не про чай с кофе, а про обыкновенную воду, она не содержит калории. Никаких магазинных напитков, единственное, что вы можете позволить себе это домашние свежевыжатые соки из овощей и фруктов, но в очень небольших количествах. Сахар, присутствующий в различных напитках, причиняет вам еще больше вреда, чем тот, который содержится еде, поскольку быстрее впитывается организмом и откладывается жиром.

Совет №4

Питание должно быть сбалансированным! Организм должен получать белки, жиры и углеводы. Наши предки придумали разные присказки и поговорки про завтрак не случайно. Он должен быть богатым протеинами, поскольку белок нормализует уровень сахара в крови, инсулина и уменьшает тягу к сладкому.

Совет №5

Пора отказаться на время от хлеба, макарон и картофеля — в них содержится крахмал, который затормаживает метаболизм. А вот любые овощи, только на пользу. Ведь организму необходимы углеводы. Отдайте предпочтение: брокколи, спарже, зеленой фасоли, зеленому луку, цуккини, а также полезны помидоры, фенхель, баклажаны, артишоки и перец.

Совет №6

Нас полнит –это лишний сахар, а вовсе не жиры, не отказывайтесь от них, ведь именно они помогают нам быть бодрыми и энергичными. Они помогают сбалансировать уровень сахара в крови. Включите в свой рацион орехи, оливковое масло, рыбу жирных сортов. Мясо индейки, лосось, черника и миндальное масло помогут снизить потребность в сахаре.

Совет №7

Зачастую нас тянет на сладкое, когда мы нервничаем, поэтому держите стресс под контролем. Помогут дыхательные упражнения, йога. Будьте готовы к перепадам настроения во время отказа от сахара. Лучше себя чувствовать поможет сон — недосып тоже требует сахара, чтобы восполнить недостающую энергию. Как и в случае любого процесса детоксикации, отдых имеет решающее значение и играет важную роль в восстановительном процессе.