Что такое щелочное питание

Все больше звезд переходит на щелочное питание, которое помогает им поддерживать стройность, красоту, молодость и здоровье. К приверженцам такого питания относятся Виктория Бэкхем , Дженифер Энистон, Эль Макферсон. Эта система становится все более популярной. Разбираемся, что это такое.

В основе этой диеты лежит понятие кислотно-щелочного баланса в организме. В норме pH крови человека равен 7,4 с допустимым отклонением плюс-минус 0,05. Когда pH крови понижается, то есть при закислении, организм стремится восстановить баланс, для чего использует щелочные минералы кальций, магний, натрий. В результате нарушаются самые разные и важные метаболические реакции, пища усваивается хуже, увеличиваются жировые запасы, а человек при этом страдает от недостатка энергии и чувствует постоянную усталость.

Приверженцы этой системы полагают, что кислотно-щелочной баланс крови во многом зависит от питания. Так, одни продукты провоцируют снижение уровня pH, то есть закисляют организм, а другие, наоборот, повышают pH, а значит, ощелачивают. Чтобы pH сохранялся на уровне 7,4, по их мнению, важно составить рацион таким образом, чтобы рацион на 70% состоял из "ощелачивающих" продуктов и лишь на 30% — из "закисляющих".

К "ощелачивающим" продуктам относятся: лимон, лайм, арбуз, грейпфрут, манго, папайя, инжир, дыня, яблоко, груша, киви, садовые ягоды, апельсин, банан, вишня, ананас, персик, кленовый сироп, мед в сотах, спаржа, лук, петрушка, шпинат, брокколи, чеснок, авокадо, кабачок, свекла, сельдерей, морковь, томат, грибы, капуста, горох, маслины, тыквенные семечки, миндаль, оливковое нерафинированное масло, нешлифованный рис, перловая крупа, козье молоко, козий сыр, молочная сыворотка, вода, травяной чай, лимонад, зеленый чай, имбирный чай — эти продукты должны составлять основу рациона.

К закисляющим продуктам относятся: мясо, птица, рыба, яйца, черника, голубика, слива, чернослив, консервированные соки, сахарозаменители, рафинированный сахар, картошка, белая фасоль, соя, тофу, арахис, лесной орех, пекан, семечки подсолнуха, сливочное масло, спред, маргарин и рафинированные растительные масла, пшеничная мука, выпечка, белый хлеб, шлифованный рис, кукуруза, гречка, овес, сыр на коровьем молоке, сливочное мороженое, молоко, сливочное масло, яйцо, йогурт, творог, алкоголь, сладкие газированные напитки, черный чай — этими продуктами можно дополнять рацион.

Все остальные продукты считаются нейтральными.