Как стресс сказывается на человеке «в самом соку»

Учёные из Научного центра здоровья при Техасском университете в Сан-Антонио обнаружили связь между повышенным уровнем гормона стресса кортизола и нарушением памяти у людей среднего возраста. Как показало исследование, длительный стресс даже в возрасте 40-50 лет может привести к снижению когнитивных навыков, связанных, например, с запоминанием.

Авторы работы пригласили принять участие в исследовании более 2000 здоровых человек, средний возраст которых составил около 48 лет. Важно отметить, что у всех испытуемых не было признаков деменции (приобретённого слабоумия).

В самом начале работы испытуемые прошли когнитивное тестирование и выполнили ряд заданий на память, рассуждение, внимание и зрительное восприятие. Спустя примерно восемь лет участники прошли такие же тесты снова.

Кроме того, учёные провели МРТ-сканирование головного мозга испытуемых (для измерения общего объёма мозга) и взяли у них образцы крови (чтобы определить содержание кортизола).

Напомним, что известный гормон стресса кортизол производится организмом, чтобы помочь ему отрегулировать метаболизм, уровень сахара в крови и иммунную реакцию на негативные события.

Специалисты приняли во внимание возраст, пол, образ жизни, вредные привычки (курение), индекс массы тела людей. После получения всей информации учёные разделили участников на три категории: с высоким, среднем и низким уровнем кортизола.

Оказалось, что люди с высоким содержанием гормона стресса хуже других справились с тестами на память и другими заданиями.

"Кортизол влияет на множество различных функций, поэтому важно тщательно изучить, как высокие уровни гормона могут повлиять на мозг", — говорит ведущий автор исследования Джастин Эчоуффо-Тчеуги (Justin B. Echouffo-Tcheugui).

Более ранние исследования уже изучали кортизол и память, напоминает учёный. "Мы же считаем, что наша крупная работа является первым исследованием, в котором изучались данные людей среднего возраста, их уровень кортизола, объём мозга, память и мыслительные навыки", — говорит Эчоуффо-Тчеуги.

Сравнивая данные людей с высоким и низким уровнями кортизола, учёные предположили, что высокий уровень гормона стресса может быть связан с ухудшением памяти и визуального восприятия.

Кроме того, учёные немало удивились, изучив корреляцию уровня кортизола и объёма мозга. Они нашли статистически значимую ассоциацию между высоким уровнем кортизола и уменьшением объёма мозга. Ещё более странным оказался тот факт, что эта корреляция наблюдалась в основном у женщин, а не у мужчин.

Тем не менее нужно отметить, что перед нами классический пример наблюдательного исследования. Иными словами, авторы работы не пишут о причинно-следственной связи, они обнаружили лишь корреляцию. Учёные говорят, что пока у нет данных о том, что одно приводит к другому, в этом ещё предстоит разобраться в последующих работах.

Добавим, что более ранние работы показали, что постоянный стресс может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и желудочно-кишечных проблем.

По мнению авторов работы, важно, чтобы медики консультировали людей с высоким уровнем кортизола на предмет способов снижения стресса.

Более подробно о результатах исследования учёные рассказали в статье, вышедшей в научном издании Neurology.

К слову, ранее учёные посоветовали удалить из своей жизни Facebook, чтобы снизить стресс. Психологи же сообщили, что кукла вуду начальника поможет снять стресс лучше денежной премии.

Впрочем, есть у стресса и положительные стороны: например, он помогает людям лучше воспринимать плохие новости.