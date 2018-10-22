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Врачи раскрыли главный секрет долголетия
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Врачи раскрыли главный секрет долголетия 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты из Кливлендской клиники в США пришли к выводу, что риск смертности способны снизить интенсивные аэробные нагрузки, которые укрепляют кардиореспираторную систему.
Сотрудники клиники выяснили, что продолжительность жизни напрямую зависит от состояния кардиореспираторной системы. Поэтому лучше всего начать заниматься аэробикой уже сегодня. Именно она укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую систему.
Исследователи отмечают, что занятия спортом оказывают долгосрочный положительный эффект в любой период жизни. Выяснилось, что у пациентов старше 70 лет с хорошей физической подготовкой риск смертности снижается интенсивнее при выполнении ежедневных упражнений.
"Упражнений не может быть слишком много. Чем больше вы их делаете — тем лучше. Поэтому необходимо поощрять пациентов, чтобы они достигли высокого уровня физической подготовки", — рассказал ведущий кардиолог Ваэль Джабер.
Отсутствие занятий, которые укрепляют кардиореспираторную систему, так же негативно влияет на организм, как курение или диабет — заявляют врачи.
За все время исследования было продиагностировано более 120 тысяч пациентов в период с 1991 по 2014 год.
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