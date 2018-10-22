Врачи рассказали про ключ к долголетию

Интенсивные аэробные нагрузки способствуют повышению кардиореспираторной выносливости организма, что, в свою очередь, помогает снизить риск смерти. К такому выводу пришли специалисты из Кливлендской клиники в США, сообщает портал EurekAlert.

Как выяснили врачи, состояние кардиореспираторной системы напрямую связано с продолжительностью жизни. Улучшить состояние сердца и органов дыхания можно с помощью аэробики.

"В нашем исследовании мы выяснили, что упражнений не может быть слишком много. Каждого необходимо поощрять к достижению и поддержанию высокого уровня физподготовки", — рассказал ведущий автор работы кардиолог Ваэль Джабер.

Как подчеркивается в исследовании, занятия спортом оказывают долгосрочный положительный эффект на организм вне зависимости от возраста человека. Более того, у пациентов старше 70 лет высокие показатели физподготовки способствуют даже более интенсивному снижению риска смертности.

Недостаточная кардиореспираторная выносливость оказывает на продолжительность жизни такое же негативное влияние, как сердечно-сосудистые заболевания, курение или диабет, считают медики.

Сотрудники клиники проанализировали данные более 120 тысяч пациентов, проходивших кардиотестирование на беговой дорожке в период с 1991 по 2014 года. Они разделили участников исследования на пять групп в зависимости от того, в каком состоянии находится их кардиореспираторная система — в отличном, хорошем, выше среднего, ниже среднего или низком.

Выяснилось, что у испытуемых старше 70 лет из "отличной" группы риск смертности был на целых 30 процентов ниже, чем у пациентов из "хорошей" группы. Примерно такие же показатели показали участники эксперимента, страдающие от гипертонии. Кроме того, врачи проанализировали данные пациентов с несколькими хроническими заболеваниями и пришли к выводу, что в целом смертность среди представителей "элитной" группы находится на самом низком уровне.