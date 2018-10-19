4 причины начать есть семена льна

Пора завести себе полезные привычки

Причина №1

Столовая ложка семян льна, съеденная натощак, заметно укрепит ваше здоровье, вы забудете про врачей. Это настоящий кладезь полезных микроэлементов: кальций, марганец, магний, калий, фосфор, железо, цинк, натрий, медь. Во льне присутствуют витамины: A, В1, В2, В3, В6, В9, C, E, а также клетчатка, жирные кислоты омега-3, омега-6, омега-9 и аминокислоты.

Причины №2

Семена льна помогут похудеть, достаточно с утра разжевать небольшую горсточку, проглотить их и запить несколькими стаканами воды. Они выводят из организма лишнюю воду, шлаки и токсины, а вместе с ними убирают лишние килограммы.

Причины №3

Семена льна полезны для волос, кожи и ногтей. Благодаря им ваши локоны станут гладкими и послушными, лицо будет выглядеть моложе, а ногти станут крепче.

Причины №4

Лен можно использовать как лекарство. Он благотворно сказывается на работе кровеносной системы, помогает наладить работу печени, повышает потенцию, улучшает зрение и даже предотвращает развитие некоторых форм рака.