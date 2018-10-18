Лектины — еще страшнее, чем глютен

Разговоры о вреде глютена не утихают, хотя специалисты давно доказали, что его опасность для большинства людей преувеличена. В натуральных продуктах содержится множество веществ, предоставляющих потенциальную опасность для здоровья. К таким веществам относят лектины, это растительные белки, которые связывают с появлением лишнего веса и воспалениями в организме.

Лектины присутствуют во многих полезных продуктах, их содержат овощи, зерновые культуры, бобовые, семена и орехи. Если лектины действительно обладают свойством увеличивать вес тела, то получается, что все эти натуральные продукты неуместны при необходимости похудеть. Действительно ли растительные продукты с белками-лектинами вредны для здоровья, что говорит на этот счет наука?

Опасность растительных белков-лектинов заключается в их способности связываться с углеводами, их клетки вступают в тесное взаимодействие. Лектины необходимы растениям, чтобы защитить себя от животного мира, насекомые и животные не едят растения с высокой концентрацией лектинов, так как подобная трапеза вызовет у них проблемы с пищеварением. В организме человека лектины провоцируют воспалительные реакции, которые, в свою очередь вызывают такие проблемы, как появление лишнего веса, синдром раздраженного кишечника и другие расстройства пищеварения.

При этом полный отказ от продуктов с лектином будет неправильным, они содержатся в полезных и важных для здоровья человека продуктах. Поэтому диеты, призванные минимизировать вред от лектина, не строятся на принципе полного исключения из питания данного белка. Предлагается наполнять рацион продуктами с низким содержанием лектина — все виды капусты, мясо, рыба, спаржа, грибы.

На сегодняшний день сложно ответить, способна ли диета с ограничением лектинов показать эффективность в борьбе с лишним весом.

Специалисты в области диетологии призывают не надеяться на методики для похудения, в основе которых отказ от одного из компонентов питания.

Методики здорового похудения предполагают комплексный подход.

Что касается влияния лектинов на здоровье, исследование, проведенное еще в 2006 году, доказало пользу от снижения употребления лектинов. Было отмечено положительное воздействие на людей с метаболическим синдромом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При этом большинство продуктов с лектинами полезны для здоровья, на данный момент сложно сказать, какая пользу будет перевешивать — от употребления полезных продуктов с лектинами или от снижения лектинов в рационе.

Проводя аналогию с безглютеновыми диетами, которые были на пике популярности ровно до того момента, пока наука не доказала их малоэффективность, можно сделать вывод о диетах со снижением употребления лектинов. Пока эффективность диет, ограничивающих употребление лектина, не доказана, полагаться на их пользу рано. Лучшим способом избавления от лишнего веса по-прежнему являются правильное питание и диеты, которых можно придерживаться в долгосрочной перспективе.