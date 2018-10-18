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Люди станут жить дольше к 2040 году
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Люди станут жить дольше к 2040 году 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые провели любопытное исследование и пришли к интересным выводам: к 2040 году глобальная продолжительность жизни людей увеличится на 4,4 года.
Подробности опубликованы в научной статье в издании Advanced.
Исследователи проанализировали 250 различных причин смерти в период между 1990 и 2016 годами по всему миру. На основании полученных данных ученые смогли сделать вывод об увеличении продолжительности жизни. Такое заключение сделано на основе того, что за последние годы многие из болезней, ранее не поддающихся лечению или тех, что лечить было существенно труднее, теперь куда легче излечить.
Врачи считают, что здоровье людей существенно улучшится в период с 2017 по 2040 годам. Число таких людей вырастет в экономически благополучных странах.
Но еще остается 36 расстройств и заболеваний, по которым прогноз так и остается пессимистичным. Кроме того, ученые уверены, что повысится смертность от диабета, хронических заболеваний почек, ожирения и рака легких.
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