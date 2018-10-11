«Парадокс сна»: как можно обмануть свой организм

Человек часто бывает не в ладах с собой. Мы хотим спать, а мозг говорит нам бодрствовать, нам нужно работать, но мысли витают в облаках. Предлагаем способы, как обмануть организм и добиться своего.

Лечиться эффектом плацебо

Если человек постоянно болеет, хуже того, постоянно думает, что он болен, ему стоит прописать «плацебо». В медицине плацебо — это фальшивое лекарство, «таблетка-пустышка», которая лечит только уверенностью пациентов в том, что они принимают самое действенное лекарство в мире. Термин «эффект плацебо» ввел в научный оборот американский врач Генри Бичер в 1955 году, который выяснил, что примерно треть пациентов выздоравливают от таблеток-«пустышек».

Яркие и крупные таблетки действуют лучше, чем смутные и маленькие, а препараты известных фирм дают больший эффект, чем те же лекарства скромных производителей. Основой плацебо-эффекта является внушение, что препарат обладает определенным действием, и ожидаемый эффект появляется потому, что мозг начинает стимулировать выработку эндорфинов, которые частично заменяют действие препарата.

Также включается «мобилизационный эффект» — повышение иммунитета, мобилизация защитных сил организма. В современной медицине врачи часто прибегают к эффекту плацебо, прописывая красивые с громкими названиями, но бесполезные таблетки. Главное, чтобы пациент не знал, что он принимает простые витамины.

Засыпать, не засыпая

Как уснуть, если ваш организм еще полон сил, а мозг готов «сворачивать горы»? Ответ прост, нужно просто обмануть себя. Вместо того чтобы считать овечек, попытайтесь не уснуть. Психолог Джулия Хирст советует: «Старайтесь держать глаза широко открытыми и постоянно повторять себя: „я не хочу спать“. Как ни странно, реакция вашего мозга будет противоположной. По словам ученого, он „взбунтуется“ и начнет готовиться ко сну. В психологии, это явление называется „парадоксом сна“.

Если это не сработает, попробуйте замедлить свое дыхание. Как известно, во сне мы дышим намного медленнее и равномернее, чем при бодрствовании. Представьте себе морскую волну где-нибудь на берегу теплого тропического пляжа, и подстройте дыхание под ее ритм. Как утверждают, сомнологи — помогает.

Сжигать калории холодом

Если ваш мозг сговорился с желудком, и никак не позволяет вам отказаться от лишнего бутерброда за несколько часов до сна, то есть еще один способ постоянно держать себя в форме. Германские ученые в 2003 году пришли к выводу, что для сжигания лишних калорий может помочь простая холодная вода. Дело в том, что наш организм вынужден тратить много энергии, чтобы уравнять температуру получаемой жидкости с температурой нашего тела. Исследование показало, что обмен веществ ускоряется на 30% после двух выпитых стаканов холодной воды и остается на том же уровне в течение часа. Главное здесь не переборщить.

Сделать свой день длиннее

После двадцати лет время летит незаметно, оглядываясь на прошедшую неделю с высоты выходных, невольно задумываешься, на что ушли все дни. К счастью, эту проблему можно решить. Чтобы „продлить“ свой день, нужно просто сделать его более насыщенным. Почему, например, школьные годы кажутся целой вечностью — каждый день ученики воспринимают огромное количество информации, делают новые открытия. Поэтому, чтобы остановить текучку, постоянно „кормите“ свой мозг новой информацией — придумайте себе хобби, знакомьтесь с новыми людьми, постоянно совершенствуйтесь, путешествуйте. Когда это войдет в привычку, вы станете больше успевать и меньше утомляться.

Не откладывать дела на потом

Наш мозг очень ленив, и он терпеть не может делать все сиюминутно, так как это создает определенный дискомфорт организму — лишние энергетические затраты, стресс и так далее. Поэтому, чтобы не откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня, приходится прибегать к некоторым хитростям. Психологи советуют „выбраться из зоны комфорта“ — поместить себя в непривычную обстановку, например, изменить освещение в комнате или включить незнакомую музыку. Другим стимулом служит оценка дальних перспектив — чтобы заинтересоваться в задаче, зачастую нужно представлять результат ее решения.